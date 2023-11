Millionen von Bund und Land für Gelsenkirchener Projekt

Gelsenkirchen. Bund und Land fördern Projekt zur Ansiedlung eines holländischen Unternehmens in Gelsenkirchen. Es geht um grünen Wasserstoff für die Mobilität.

Der Wasserstoffstandort Gelsenkirchen „H2GE“ kommt voran: Auf einem Gelände im Klimahafen Gelsenkirchen, das die Stadt von einem ansässigen Unternehmer rechtzeitig erwerben konnte, soll – wenn alles weiter nach Plan läuft – Ende 2026 ein Elektrolyseur klimaneutralen, grünen Wasserstoff erzeugen und eine Wasserstoff-Tankstelle für Schwerlastverkehr entstehen.

In Anwesenheit des niederländischen Königs Willem Alexander, des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst und der Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge überreichte NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur Dienstagabend den Förderbescheid des Landes im Wert von 7,5 Millionen Euro an den niederländischen Wasserstoff-Produzenten VoltH2.

„Der Stadthafen in Gelsenkirchen ist als Logistik-Drehscheibe und industrielles Zentrum ein idealer Standort für den Hochlauf der klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft, allen voran im Mobilitätssektor. Ich freue mich sehr, dass die gemeinsamen Anstrengungen von Wirtschaft und Verwaltung in unserer Stadt und in der Region durch Bund und Land als Fördergeber sowie die Niederlande als Kooperationspartner so gut unterstützt werden“, sagte die Oberbürgermeisterin.

Rund zehn Projekte der Anfang 2023 ausgezeichneten „HyPerformer-Region Rhein-Ruhr“ erhalten Fördermittel durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr sowie das NRW-Wirtschaftsministerium in Höhe von insgesamt 30 Millionen Euro.

Der niederländische Projektentwickler VoltH2 hatte sich erfolgreich für die Realisierung eines Elektrolyseurs im Gelsenkirchener Hafen beworben. VoltH2 ist auf die Entwicklung und den Betrieb von grünen Wasserstofffabriken in Europa spezialisiert. Die ersten beiden Anlagen entstehen im südholländischen Vlissingen und Terneuzen und sollen 2025 in Betrieb gehen. Weitere Anlagen sind im Seehafen Groningen, in Wilhelmshaven und in Essen geplant.

„Wir von VoltH2 haben uns ganz bewusst für die Produktion von grünem Wasserstoff im Ruhrgebiet entschieden. Wir erkennen hier nicht nur das Potenzial für eine nachhaltige Zukunft, sondern die Region bietet uns mit ihrer gut entwickelten Industrie auch die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Geschäft“, so André Jurres, Managing Director von VoltH2.

Letzte größere Freifläche im Stadthafen Gelsenkirchen im Besitz der Stadt

Mit der Elektrolyseanlage im Klimahafen soll zu Beginn vor allem der Mobilitätssektor, später nach Möglichkeit auch die industrielle Prozesswärme und Chemieindustrie vor Ort mit grünem Wasserstoff versorgt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun, zwei Jahre nach dem Start der Klimahafen-Initiative, die Förderung, das Grundstück und den Technologiepartner für die Realisierung eines Elektrolyseurs koordinieren konnten. Das Projekt unterstützt den Wasserstoffhochlauf in der Region und die grüne Transformation unserer Industrie vor Ort. Davon können nicht nur Unternehmen im Hafen profitieren,“ sagt Simon Nowack, Wirtschaftsförderungsdezernent der Stadt Gelsenkirchen.

Gemeinsam mit den Unternehmen der Initiative Klimahafen war es gelungen, für das Projekt die letzte größere Freifläche im Stadthafen für den Elektrolyseur in den Besitz des Stadtkonzerns zu bringen. Erst am 18. Oktober hatte Bernd Mensing, Kaufmännischer Leiter der Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.) den Kaufvertrag über das ca. 25.000 m² große Grundstück unterzeichnet.

Aktuell stimmen sich Projektentwickler, Stadt und Bezirksregierung zu den Genehmigungsaspekten der geplanten Elektrolyse ab. Auch die Errichtung einer Wasserstofftankstelle durch einen weiteren Akteur ist auf dem gleichen Grundstück vorgesehen.

