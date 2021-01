Mieterverein Gelsenkirchen zieht Bilanz: 13.000 Beratungen

Gelsenkirchen. Der Mietverein Gelsenkirchen legt seine Bilanz für das Jahr 2020 vor: Mit rund 13.000 Beratungen war die Nachfrage wieder sehr groß.

Das Corona-Jahr 2020 hatte auch massive Auswirkungen auf die Arbeit des Mietervereins Gelsenkirchen. Doch trotz zweier Lockdowns und massiver Einschränkungen im Alltag waren seine Dienste nach wie vor sehr gefragt: Allein rund 13.000 Beratungsgespräche wurden im vergangenen Jahr geführt. Das geht aus der Bilanz hervor, die der Verein am Mittwoch vorgelegt hat.

Bis zum 30. Juni 2020 galt ein Kündigungs-Schutzschild für alle Mieter

Der Mieterverein betont, dass auch in Krisenzeiten alles Mögliche dafür getan worden sei, um die Interessen der Mitglieder als Mieter zu schützen und ihre Rechte bezüglich der gemieteten Wohnung zu wahren. Oberste Priorität habe dabei der Grundsatz genossen, den Mietern eine Wohnung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten. Soll heißen: Trotz der Corona-Auswirkungen sollten die Lebensbedingungen der Mieter nicht in eine Schieflage geraten, so der Verein.

Deshalb habe es zu den wichtigsten Erfolgsmeldungen des Jahres gehört, dass die Bundesregierung auf Antrag des Deutschen Mieterbundes, zu dem auch der hiesige Mieterverein gehört, einen bis 30. Juni 2020 befristeten Schutzschild über die Mieter aufgestellt hatte. Dadurch wurden in diesem Zeitraum jegliche Kündigung von Mietern wegen eventueller Zahlungsrückstände zu einem Ding der Unmöglichkeit. Voraussetzung war aber, dass diese finanziellen Probleme in direktem Zusammenhang mit der Pandemie standen - etwa Gehaltseinbußen wegen Kurzarbeit oder Arbeitsplatzverlust.

Vorwurf des Mietervereins an einige Wohnungsgesellschaften: Reine Profitgier

Um die Mitglieder finanziell zu entlasten, seien zudem Portogebühren gestrichen und die Beiträge für Neuaufnahmen gesenkt worden. Und der Geschäftsbetrieb, inklusive der Rechtsberatung, sei zu jeder Zeit nahezu uneingeschränkt weitergelaufen, so der Mieterverein. Alle Gespräche seien aber mit Blick auf die verschärften Hygienevorschriften telefonisch und nicht wie sonst persönlich geführt worden. Aus diesem Grund konnten in 2020 auch weder die Jahreshauptversammlung noch die Mitgliederversammlungen in den einzelnen Ortsteilen durchgeführt werden.

Neben den 13.000 Einzelfällen, bei denen sich Mieter mit Entscheidungen und Forderungen der Vermieter nicht einverstanden zeigten, verzeichnete der Mieterverein in 2020 auch immer mehr Probleme mit überregionalen Wohnungsgesellschaften. Deren einziges Ziel sei die Profitmaximierung, so der Vereinsvorstand. Dies würde sich etwa über die ständig und manchmal auch unverhältnismäßig stark steigende Miethöhe äußern. Bei der Erhöhung würden sich besagte Wohnungsbaugesellschaften oft auf Vergleichswohnungen aus dem eigenen Bestand berufen. Deren Miete ist dann oft deutlich höher als die vom Mietspiegel vorgegebene Miete.

Nebenkosten sind deutlich teurer geworden: Viele Streitfälle

Auch bei den Nebenkostenabrechnungen, die zuletzt vielerorts ebenfalls in die Höhe geschossen sind, gebe es oft Streitfälle. So weist der Mieterverein auf das Vorgehen einer neueren Wohnungsgesellschaft mit Sitz in Köln hin, deren Verwaltung aber in Gelsenkirchen durchgeführt wird. In unzähligen Schreiben habe der Mieterverein deren falsche Nebenkostenabrechnungen zurückgewiesen. Der Vermieter habe darauf aber nicht reagiert, sondern stattdessen weiter Mahnungen an die Mieter verschickt. Dies geschah aus Einschüchterungszwecken, so der Mieterverein.

Besagte Gesellschaft habe sogar eine neue Art von Nebenkosten kreiert, klagt der Mieterverein. Sie trägt die Bezeichnung: Wartung der Bodeneinläufe. "Das ist eindeutig unzulässig", stellen alle Rechtsberater des Mietervereins einhellig fest. "Leider zeigt sich auch in diesem Beispiel, dass das Vorgehen der gewinnorientierten Vermietungsgesellschaften skrupellos ist und den Mietern auf alle möglichen Weisen das Geld aus der Tasche gezogen werden soll", stellt der Mieterverein fest.