Mieterschutzbund Gelsenkirchen: Trickbetrüger unterwegs

Der Mieterschutzbund Gelsenkirchen schlägt Alarm: Erneut hat sich ein Trickbetrüger als Mitarbeiter des Vereines ausgegeben. Darauf weist der Vorsitzende des Mieterschutzbundes, Ernst Georg Tiefenbacher, hin.

Mieterschutzbund Gelsenkirchen: Machen keine unsoliden Besuche an der Haustür

Tiefenbacher schildert der Redaktion den neusten Fall aus Schalke: Demnach hat der angebliche Mitarbeiter des Mieterschutzbundes bei einer Frau in dem Stadtteil geklingelt und sie an der Wohnungstür in ein Gespräch zu verwickeln versucht. Die Gelsenkirchenerin reagierte aber geistesgegenwärtig und bat den Mann, „sein Anliegen doch schriftlich vorzubringen“, wie der Vereinsvorsitzende erzählt. Kurz darauf hat sie den Mieterverein über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Noch einmal betont der Mieterverein Gelsenkirchen, dass solche „unsoliden Besuche an der Haustür grundsätzlich nicht durchführt werden, schon gar nicht unter dem Begriff ‘Mieterschutzbund’“.

Der aufmerksamen Frau kam der Besuch seltsam vor, zumal sie vor einiger Zeit über ähnliche Vorkommnisse in der Presse gelesen hatte. Auch die Gelsenkirchener Polizei wird nicht müde, vor den Machenschaften der Trickbetrüger zu warnen, die mit einer Vielfalt von Vorwänden versuchen, ins Innere einer Wohnung oder eines Hauses vorzudringen, um Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen zu stehlen: Mal als vorgebliche Handwerker, mal als angebliche Polizisten – das Spektrum ist breit.

Solchen Besuchern sollen Bürgerinnen und Bürger auf keinen Fall Zugang gewähren und umgehend die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

