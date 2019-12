Gelsenkirchen-Schalke. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Grenzstraße in Gelsenkirchen-Schalke ist am Samstag ein Mieter (34) ums Leben gekommen.

Mieter (34) stirbt bei Wohnungsbrand in Gelsenkirchen

Auch am Morgen nach dem verheerenden Feuer tropfen noch die letzten Reste des Löschwassers von der Fassade hinab auf den Bürgersteig. Ein beißender Geruch liegt in der Luft. Verkohlte Holzstücke liegen direkt vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses an der Grenzstraße/Ecke Liebfrauenstraße. Dort war am späten Samstagabend ein 34-jährige Mieter bei einem Wohnungsbrand in der dritten Etage ums Leben gekommen. Ein ganzes Haus steht unter Schock.

Nachbar erzählt von seinen Eindrücken aus der Brandnacht

Dichte Rauchwolken dringen am Samstagabend aus der Brandwohnung an der Grenzstraße in Gelsenkirchen-Schalke. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

„Ich war arbeiten. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich direkt die Feuerwehr gesehen. Zum Glück ist meiner Familie nichts passiert“, erzählt am Sonntagmorgen ein sichtlich aufgewühlter Nachbar (39), der direkt unter der Brandwohnung lebt. Seine drei Kinder (14, 11 und 4) hätte er direkt zu seinem Onkel gebracht, damit sie dort die Nacht verbringen können. Er selbst und seine Frau hätten kein Auge zugetan. Das Löschwasser hat ihr Zuhause vorübergehend unbewohnbar gemacht. „Wir haben keinen Strom. Die Wände und alle Teppiche sind hin. Wir müssen gucken, wo wir jetzt unterkommen können“, sagt der Mann.

Eine Frau, die auch in diesem Haus lebt, erzählt, dass sie am späten Samstagabend durch den Warnton eines Brandschutzmelders geweckt worden sei. Als sie dann in den Hausflur gegangen sei, um nachzuschauen, was los ist, war dann schnell klar, dass es brennt. Laut Feuerwehr waren gegen 23 Uhr dann gleich mehrere Anrufe von Anwohnern bei der Leitstelle eingegangen. Sofort rückten Kräfte der Feuerwachen Altstadt und Heßler zum Unglücksort nach Schalke aus.

Vor Ort angekommen, sahen die Retter, dass bereits zahlreiche Nachbarn vor dem Haus draußen auf der Straße standen. Sofort leiteten die Rettungskräfte Löscharbeiten ein und durchsuchten das große Gebäude mit 13 Mietparteien, in dessen Erdgeschoss ein Waschsalon und ein kleiner Supermarkt untergebracht sind. Bei der Durchsuchung der Brandwohnung fanden sie einen Mann vor, für den laut Feuerwehr „jede Hilfe zu spät kam“. Das Feuer wurde von innen sowie von außen per Einsatz über die Drehleiter bekämpft. Laut Feuerwehr konnte so verhindert werden, dass die Flammen auch auf andere Wohnungen übergreifen.

46 Feuerwehrleute aus Gelsenkirchen waren im Einsatz

Im Erdgeschoss des Brandhauses in Gelsenkirchen-Schalke sind ein Waschsalon und ein kleiner Supermarkt untergebracht. Foto: Thomas Richter

Kräfte des Löschzuges Buer und der Freiwilligen Feuerwehr (Löschzug Altstadt) griffen unterstützend mit ein. Insgesamt waren 46 Feuerwehrleute im Einsatz, für dessen Dauer die Grenzstraße komplett gesperrt werden musste. Für die betroffenen Anwohner wurde in dieser Zeit ein Linienbus zur Verfügung gestellt, damit sie in der eiskalten Nacht nicht die ganze Zeit im Freien verbringen mussten. Sie konnten dann nach dem Ende der Löscharbeiten und ausgiebigen Belüftungsarbeiten durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Laut Polizei wird die Brandursache derzeit noch ermittelt. Auf Fremdverschulden gebe es bislang keinerlei Hinweise.