Michael Mittermeier kommt im Dezember nach Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Trotz oder wegen der Corona-Pandemie will Kabarettist Michael Mittermeier am 3. Dezember in der Gelsenkirchener Emscher-Lippe-Halle auftreten.

Normalerweise wäre er derzeit mit seinem Programm „#13“ auf großer Deutschland-Tour unterwegs gewesen, doch die Corona-Pandemie hat auch den Plänen von Michael Mittermeier einen dicken Strick durch die Rechnung gemacht. Gute Nachricht für alle Fans des Kabarettisten: Er wird noch in diesem Jahr in Gelsenkirchen auftreten. Am 3. Dezember gastiert der Bayer mit seinem in der Zwangspause neu erarbeiteten Programm „Zwischenwelten“ in der Emscher-Lippe-Halle.

„Wir sind froh, einen der Stars der deutschen Comedyszene nach Gelsenkirchen zu holen“, sagte Sven Wiggermann, der Sprecher des Eventveranstalters Emschertainment GmbH. Das monatelange Nichtstun in virusgeplagten Zeiten habe bei Mittermeier „zu einem Pointenstau geführt“, der in seiner aktuellen Show abgearbeitet werden soll. „Es wird aktuelle, neue und improvisierte Stand-up-Comedy vom Feinsten geben“, verspricht Wiggermann. Michael Mittermeier sehe sein Wirken auch als ultimativen Testlauf für einen entspannten und extrem komischen Abend.

Tickets für Michel Mittermeier in Gelsenkirchen ab sofort im Vorverkauf

„Die Zusage von Michael Mittermeier zeigt auch, wie gut unser Ansehen in der Comedy- und Kabarettszene ist“, sagte Emschertainment-Geschäftsführer Helmut Hasenkox. Bei der Veranstaltung gelten die dann aktuellen Hygieneregeln, die sich ja derzeit ständig ändern. „Die vergangenen Veranstaltungen in der Emscher-Lippe-Halle haben gezeigt, dass die Besucher unser Konzept dort sehr gut annehmen. Es sind einige Verbesserungsvorschläge gemacht worden, die wir auch umgesetzt haben. So ist es nun möglich auch in Dreier- oder Vierergruppen zusammenzusitzen“, so Wiggermann.

Tickets ab 31,60 Euro gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter: www.emschertainment.de.