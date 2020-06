Micha-El Goehre ist Gelsenkirchens Juni-Slammer im Spunk

Die meisten Stimmen im Spunk-Garten in Gelsenkirchen-Ückendorf sammelte in der Juni-Vorrunde Micha-El Goehre..

Ückendorf. Im Gelsenkirchener Jugend-Kultur-Zentrum Spunk entscheidet Micha-El Goehre die Vorrunde im wortGewaltig Poetry-Slam für sich.

Der Spunk-Garten wurde nun vor den Sommerferien noch einmal zum Kultur-Austragungsort. Genau wie im Mai wurde die Juni-Vorrunde des wortGEwaltig Poetry-Slams im Ückendorfer Spunk-Garten ausgetragen. Gut auf dem Außengelände verteilt konnten die interessierten Gäste den fünf Slammern lauschen und für die vorgetragenen Texte abstimmen. Nach einer Hinrunde sowie einer Rückrunde mit allen Fünfen standen die drei Slammer mit den meisten Stimmen für das Finale fest.

Sommerpause bis September

In der letzten Runde konnte Micha-El Goehre die meisten Stimmen des Publikums sammeln und so den goldenen Bleistift mit nach Hause nehmen. Im November ist er dann beim Jahresfinale wieder dabei. Der wortGEwaltig-Slam geht damit nun in die kurze Sommerpause bevor es dann am 26. September dann wieder im Ückendorfer Falken-Zentrum weiter geht.

