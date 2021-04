Messerattacke auf Jugendlichen in Gelsenkirchen-Buer

Mit Messern bedroht wurde ein Jugendlicher am Dienstagabend in Gelsenkirchen-Buer.

Mit Messern bedroht wurde ein Jugendlicher am Dienstagabend auf dem Goldbergplatz in Gelsenkirchen-Buer. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern.

Gegen 19.20 Uhr stand der 14-Jährige an der Bahnhaltestelle der Linie 301 in Richtung Horst, als sechs männliche Personen an ihn herantraten und allesamt ein Messer zogen. Einer der Unbekannten erhob sein Messer in Richtung des Gelsenkircheners und drohte dem 14-Jährigen.

Die Gelsenkirchener Polizei bittet jetzt um Mithilfe

Ein Zeuge bekam die Situation mit und sprach die Gruppe an, woraufhin die sechs flüchteten. Bei den flüchtigen Personen handelte sich ebenfalls um Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren. Sie sind zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und trugen alle schwarze Nike-Trainingsanzüge und schwarze Basecaps.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. Zeugen können sich unter 0209 365-7512 oder 0209 365-8240 melden.