Mehr Unfälle: Pedelec-Kurs mit der Gelsenkirchener Polizei

Gelsenkirchen-Buer. Die Unfallzahlen bei Pedelecs sind hoch, oft sind Ältere betroffen. Die Polizei Gelsenkirchener schult Senioren auf ihren motorisierten Rädern.

Weil immer mehr motorisierte Fahrräder an Verkehrsunfällen beteiligt sind, schult die Polizei Gelsenkirchen im Umgang mit den flinken Zweirädern. Nachdem die ersten Pedelec-Trainings im Frühjahr gut ausgebucht waren, haben die Verkehrssicherheitsberater der Polizei nun neue Termine für den Spätsommer angesetzt.

Pedelec-Kurse bei der Polizei Gelsenkirchen starten ab dem 21. August an Verkehrsschule

In den kommenden Wochen bietet die Polizei in Kooperation mit der Verkehrswacht weitere kostenlose Termine für Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener ab 60 Jahren an, die den sicheren Umgang mit ihrem Pedelec trainieren wollen. Neben einem Mix aus Theorie und Praxis erhalten die Teilnehmenden nützliche Tipps und können im Anschluss mit unseren Verkehrsexperten außerdem eine gemeinsame Runde auf dem Rad drehen, um das Erlernte zu üben. Lesetipp: So läuft die Pedelec-Schulung mit der Polizei Gelsenkirchen

Weitere Schulungstermine an der Jugendverkehrsschule in Buer sind vorgeplant für den 21. August und 29. August sowie für den 6. September und 14. September von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Bei den Pedelec-Trainings besteht eine Helmpflicht. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Teilnehmenden müssen zudem ihr eigenes Pedelec mitbringen. Vor Fahrtantritt führen Experten einen kurzen Check-up der Zweiräder durch. Pro Kurs ist die Teilnehmerzahl auf insgesamt zehn Personen begrenzt. Berücksichtigt werden die ersten Anmeldungen.

Anmeldungen für die dreistündigen Trainings auf dem Verkehrsschulgelände an der Lohmühlenstraße sind ab sofort möglich bei Polizeihauptkommissar Carsten Jahns: 01573 9222 244.

