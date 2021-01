Mehr Kontrollen in Gelsenkirchener Parks und Grünanlagen

Gelsenkirchen Die Ausgangssperre für Gelsenkirchen ist vom Tisch. Dafür weitet der Ordnungsdienst seine Kontrollen auf beliebte Freizeittreff aus.

Gelsenkirchen kommt in der Corona-Krise trotz eines Inzidenzwertes jenseits der 200er-Marke um Ausgangssperren herum. Stattdessen soll mit verstärkten Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst in neuralgischen Bereichen die Pandemie eingedämmt und auf die Einhaltung der geltenden Regeln geachtet werden. Das hat der Krisenstab in seiner Sitzung am Montagnachmittag beschlossen.

Verbotene Treffen größerer Gruppen in Gelsenkirchener Parks und Grünanlagen

„Wir werden keine neue Allgemeinverfügung mit besonderen Maßnahmen herausgeben“, sagte Luidger Wolterhoff, Leiter des Gelsenkirchener Krisenstabes. Die Aufmerksamkeit der Kontrolleure gilt nach den Innenstädten in Buer und in der Altstadt nun den Parks und Grünanlagen. „Dort ist es zuletzt zu verbotenen Treffen größerer Gruppen gekommen“, sagte Wolterhoff. Die Stadt reagiere damit situationsgerecht. Rund um die Einkaufmeilen würden die Regeln von den Menschen weitestgehend eingehalten.

Die Schulen in Gelsenkirchen fordern derweil einen verlässlichen Plan bis Ostern.

FFP2-Masen und Tests: Unterweisung der Gelsenkirchener Alten- und Pflegeheime

Um die weiterhin angespannte Infektionslage in den Alten- und Pflegeheimen in den Griff zu bekommen, wird die Stadt dort nochmals auf den richtigen Gebrauch der FFP2-Schutzmasken hinweisen und zugleich die Testungen auf Covid-19 weiter vorantreiben. Vor Weihnachten hat die Stadt 60.000 solcher Masken an diese Einrichtungen verteilt.

In Gelsenkirchen wurden bislang 2419 Impfdosen verabreicht

Zum Impfgeschehen: Aktuell sind mit Stand von Montagvormittag (11. Januar) 2419 Impfdosen verabreicht und weitere 2656 Erstimpfungen bereits terminiert worden. 1095 Menschen haben schon einen Termin für die Zweitimpfung mit dem Vakzin bekommen.

Gelsenkirchener über 80 Jahre werden laut Plan ab Anfang Februar geimpft

Der Leiter des Krisenstabes rechnet damit, dass Ende Januar damit begonnen wird, „das Personal in den Notaufnahmen und auf den Intensivstationen der hiesigen Krankenhäuser zu impfen“. Und Anfang Februar nennt Wolterhoff als Start für die Impfungen der Menschen über 80 Jahre.

Dabei wartet die Stadt noch auf Post von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Das Schreiben wird – um Adresse, Öffnungszeiten und Kontaktdaten des Gelsenkirchener Impfzentrums in der Emscher-Lippe-Halle ergänzt - an diese Altersgruppe weitergeleitet.

