Mehr Gelsenkirchener mit Behinderung durch Corona arbeitslos

Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung in Gelsenkirchen ist im Vergleich zu 2019 deutlich gestiegen.

Gelsenkirchen. Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dennoch gab es zuletzt eine leichte Erholung.

Die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung in Gelsenkirchen ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahreswert deutlich gestiegen. Waren im Jahr 2019 noch 1509 Menschen mit Behinderung ohne Arbeit, sind es nach Angaben des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) aktuell 1689 Menschen – 712 Frauen und 977 Männer. Im Vergleich zum Vormonat sind drei weitere Menschen mit Behinderung arbeitslos gemeldet.

Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung deutlich gestiegen

Insgesamt ist die Zahl im vergangenem Monat um 125 auf 24.837 Menschen mit Behinderung zurückgegangen (davon 15.028 Männer und 9809 Frauen). Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl allerdings auch hier gestiegen – um 2452 Personen.

Auch hier zeigen sich die Folgen der Corona-Pandemie : Im Zeitraum zwischen Ende Februar und August ist die Anzahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung in Westfalen-Lippe sprunghaft um knapp 2.500 Personen auf knapp 25.500 Menschen angestiegen. Im September hat die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen im Vergleich zum Vormonat bereits um insgesamt 499 Personen abgenommen.

Corona-Krise trifft Menschen mit Behinderung härter

„Wir sind in Sorge, dass die Zahlen nach der leichten Erholung wieder ansteigen“, sagt LWL-Sozialdezernent Matthias Münning und weist auf die aktuelle Herausforderung hin: „Damit die Unternehmen nach der Herbst-Corona-Welle wieder Arbeitsplätze auch für Menschen mit Behinderung schaffen, müssen sie jetzt unterstützt werden.“

„Das gilt besonders für Inklusionsunternehmen im Rahmen der sogenannten Novemberhilfe des Bundes“, so Münning weiter. Die Krise treffe Menschen mit Behinderung härter. Daher appelliere er, ihre besonderen Interessen im Blick zu behalten.

Angebot des LWL-Inklusionsamtes Arbeit ist breitgefächert

Das Angebot des LWL-Inklusionsamtes Arbeit ist breitgefächert: vom Kündigungsschutz über begleitende Hilfen am Arbeitsplatz oder Unterstützung durch Integrationsfachdienste bis zur Förderung von Inklusionsbetrieben. Angeboten werden auch die Unterstützung beim Übergang von der Schule in den Beruf sowie Beschäftigungsmöglichkeiten in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Im Bereich des Kündigungsschutzes und der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben arbeitet der LWL eng mit den örtlichen Fachstellen „Behinderte Menschen im Beruf“ zusammen.

47 örtliche Fachstellen „Behinderte Menschen im Beruf“ sind bei den kreisfreien Städten, den Landkreisen sowie bei einigen kreisangehörigen Städten und Gemeinden angesiedelt. Sie beraten und unterstützen in den Bereichen Kündigungsschutz und Hilfen im Arbeitsleben. Weitere Informationen gibt es im Internet unter lwl.org .