Eine aktuelle Abfrage bei der Bezirksregierung Münster zum Stand der Schülerzahl, die nicht in der Schule unterrichtet werden, ergab folgenden Stand: 2683 Schüler befanden sich demnach im Distanzunterricht daheim. Bei 93 Schülerinnen und Schülern wurde eine Infektion mit dem Corona-Virus bestätigt. Insgesamt gibt es in Gelsenkirchen inklusive Berufskollegs derzeit 38.760 Schülerinnen und Schüler. Damit befanden sich mehr als sechs Prozent der Schüler im Distanzunterricht.

Zur Sicherheit während der Abklärung von Kontakten

Zur gleichen Zeit blieben 171 Lehrkräfte der insgesamt 3126 Pädagogen in der Stadt im Distanzunterricht, 22 Lehrkräfte blieben daheim, weil sie als infiziert getestet wurden.

Allerdings bilden diese Zahlen den Stand vom 18. November ab. Aktuellere Zahlen waren von der Schulaufsicht nicht zu bekommen. Die Schulen melden neuerdings täglich die Zahl der abwesenden Schüler ans Land. Bei der hohen Schülerzahl im Distanzunterricht handelt es sich nicht um die offiziell vom Gesundheitsamt verhängte Quarantäne, sondern um ein vorübergehendes, in der Regel nur für einen oder zwei Tage angeordnetes Fernbleiben, während die Kontakte in der Klasse und an der Schule mit möglicherweise infizierten Personen überprüft werden.