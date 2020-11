Mehmet Ayas wurde einer der ersten Integrationsbeauftragten

Er war einer der ersten Ausländerbeauftragten einer deutschen Kommune: Mehmet Ayas, der 1955 nordöstlich von Ankara in einem Dorf zur Welt kam. Nach dem Abitur 1974 in der Türkei zog es ihn zum Studium nach Deutschland. Er kam, lernte die Sprache und blieb. Längst ist er auch im Herzen Gelsenkirchener. Die Frage, irgendwann mal in die Heimat seiner Väter zurückzukehren, stand für ihn nie zur Debatte.

Ein Studienplatz in der Türkei kostete viel Geld

„Ich wollte ja hier nicht arbeiten, Geld verdienen und zurück“, sagt der 65-Jährige. „Ich kam hierher, weil es in der Türkei so schwierig war, einen Studienplatz zu bekommen. Außerdem musste man für ein Studium viel Geld bezahlen, das meine Familie nicht hatte.“

Sein Wohnort wurde zunächst Marburg, sein Studienort Gießen. Das erste, was er machte, war die Sprache zu lernen. Möglichst schnell und so perfekt wie es ging. Er besuchte eine Sprachschule und fing zügig mit dem Studium an.

„Ich kam genau in die Zeit ‘Atomkraft? Nein danke’“, lacht er. Im Studium befasste er sich mit Energie und Wärmetechnik. „Nichts Soziales.“ Und an sein Studium war zunächst auch seine Aufenthaltserlaubnis gekoppelt. Noch in Gießen organisierte er bereits Elternabende, schlug Brücken zwischen türkischen Einwanderern und Deutschen. Denn die Probleme, die man ohne Sprachkenntnis in einem anderen Land hat, kannte er aus ja eigener Erfahrung.

An der Uni Essen gab Mehmet Ayas Sprachkurse für Türken

Und wie das Leben so spielt, kam es dann beruflich anders, als er dachte. Er bekam ein Angebot von der Uni Essen, Sprachkurse für Türken durchzuführen. „Denn es kamen viele Türken nach Deutschland und die Unternehmen suchten Leute, die deutsch und türkisch unterrichten konnten“, schildert der 65-Jährige seine berufliche Laufbahn.

Sehnsucht oder gar Heimweh habe er nie wirklich gehabt. „Ich bin ja freiwillig und gerne nach Deutschland gekommen. Es sei etwas ganz anderes, wenn man sein Land zwangsweise verlassen müsste. Natürlich bleibe die Türkei immer auch ein Stück von ihm, aber sein neues Zuhause war genau die richtige Wahl.

Er machte beruflich das, was ihm Spaß machte, war ein offener Mensch, fand Freunde, war angekommen, gründete später eine Familie. Ab 1983 unterrichtete er an der Uni Essen. „Es waren Sprachkurse für deutsche Lehramtsstudenten. Wir haben zum Beispiel Analysen gemacht. Es gibt ja bestimmte Fehler, die sehr viele Türken in der deutschen Sprache alle gleichermaßen machen. Das liegt in der völlig anderen Grammatik. Das zu verstehen, ist für Lehrer ja wichtig“, sagt er.

Nach Solinger Anschlägen arbeitete er für die Integration

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands war dann abrupt Schluss mit diesen Aufgaben. „Da flossen alle Gelder in den Osten“, sagt Mehmet Ayas. Aber es warteten neue Aufgaben. Als routinierter Netzwerker in Sachen Integration wurde er 1993 nach den Solinger Anschlägen bei der Stadt Solingen und ab 1994 in Gelsenkirchen Ansprechpartner bei der „Koordinierungsstelle für deutsche und türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Später nannte man das kurz Integrationsbeauftragter.“

Er arbeitete im Ausländerbeirat mit, knüpfte Kontakte auf allen Ebenen. „Integration ist ein sehr langer Prozess“, weiß Ayas, der längst einen deutschen Pass hat. „Man hat nicht nur eine Heimat. Meine persönliche Heimat ist neben Gelsenkirchen auch Marburg“, sagt er und bekennt: „Ich bin froh, dass ich nach Deutschland gekommen bin.“