Kultur & Freizeit Mega-Wochenende: Diese Events stehen in Gelsenkirchen an

Gelsenkirchen. Wer an diesem Wochenende in Gelsenkirchen ausgehen will, der hat die Qual der Wahl. Das sind die attraktiven Angebote am Samstag und Sonntag.

In puncto Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung steht Gelsenkirchen ein Wochenende mit einer Reihe von Veranstaltungen vor. Die Angebotspalette ist so prall gefüllt und kunterbunt, dass alle Ausgehwilligen fast schon die Qual der Wahl haben. Und das Tolle für alle Open-Air-Events ist, dass laut Prognosen auch noch das Wetter mitspielen soll und uns allen einige sonnige Spätsommer-Tage bevorstehen. Anbei eine Auswahl der Veranstaltungs-Highlights.

Consol-Fest

Das Consol-Theater eröffnet mit seinem traditionellen Consol-Fest am Sonntag die neue Spielzeit 2023/24.. Los geht’s ab 14 Uhr. Zum umfangreichen Programm auf dem Kulturgebiet Consol in Bismarck gehört das Gastspiel des Theaters Marabu aus Bonn, das ab 16 Uhr für alle kleinen und großen Gäste das Stück „Master of Desaster“ aufführen wird. Zudem gibt es Live-Musik, einen großen Spiele- und Aktionsparcours, Führungen, einen Musik- und Theaterflohmarkt sowie Mitmach- und Bastelaktionen. So wartet eine Graffiti-Wand auf junge und alte Künstler mit sprühenden Ideen. Zudem können die Maschinenhäuser des früheren Bergwerks besichtigt werden. Alle Angebote sind kostenfrei.

Nordsternpark-Fest

Beim Familienfest Im Gelsenkirchener Nordsternpark werden auch wieder Fahrten mit den Schiffen der „Weißen Flotte Baldeney“ auf dem Rhein-Herne-Kanal angeboten. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Die Stadtmarketing-Gesellschaft lädt erneut zum großen Familienfest im Nordsternpark in Horst ein. Am Sonntag geht es dort von 11 bis 18 Uhr rund – etwa auf dem Rhein-Herne-Kanal. Schiffe der Weißen Flotte Baldeney legen ab 12 Uhr regelmäßig ab, um vom Anleger am Amphitheater aus eine Rundfahrt zu starten. Karten gibt es vor Ort an Bord. An Land werden für alle jungen Besucher ein Kinder-Riesenrad, Hüpfburgen, Schminkstände, ein Trampolin sowie Fußball-Kicker und Boxen zum Bolzen aufgebaut. An Verkaufsständen werden Ruhrgebietsartikel und Kunsthandwerk-Erzeugnisse angeboten. Es gibt ab 14.30 Uhr Live-Musik im Biergarten des Amphitheaters mit der Band Suppi Huhn und die Kinderkönige. In ihren Songs spielen Themen wie Zusammenhalt, Respekt und Wertschätzung eine zentrale Rolle. Die Band Combo-Combo ist als Walking-Act unterwegs. Zudem sind die IGA 2027 und die EM 2024 mit Infoständen vertreten. An letzterem werden noch freiwillige Helfer (Volunteers) für das Fußball-Großturnier im kommenden Jahr gesucht. Eine Bewerbung ist vor Ort möglich.

WAZ-Familientag

In der „Zoom Erlebniswelt“ an der Bleckstraße in Bismarck steigt am Sonntag der große WAZ-Familientag. Auf alle Besucherinnen und Besucherwartet vor Ort eine große Zoom-Safari, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Im WAZ-Kidsclub wartet eine Hüpfburg sowie eine Bastel- und eine Bilderaktion, bei der gratis Erinnerungsfotos angefertigt werden. Unser beliebtes Maskottchen namens „Checky“ wird zur Freude aller jüngeren Besucher natürlich ebenfalls vor Ort sein. Und es wird eine WAZ-Tierfütterung geben. Öffnungszeiten: 9 bis 18.30 Uhr.

„New Colours“-Festival

Die Band De-Phazz ist der Top-Act bei der zweiten Auflage des „New Colours“-Festivals in Gelsenkirchen. Der Auftritt steigt in der Heilig-Kreuz-Kirche. Foto: Veranstalter

Mit dem Auftritt des Nguyen Lé Trios in der „Kaue“ in Schalke startet am Donnerstagabend die zweite Auflage des „New Colours“-Festivals. Bis einschließlich Sonntag gibt es insgesamt 16 Konzerte mit 52 Musikerinnen und Musikern aus 16 Ländern an elf imposanten Spielorten zu erleben. Zentraler Spielort mit insgesamt fünf Konzerten am Freitag und Samstag ist wieder das Schloss Horst. Top-Act des Festivals ist die deutsche Formation De-Phazz, die am Sonntagabend um 19 Uhr in der Ückendorfer Heilig-Kreuz-Kirche spielt. Zu den bekannten Namen zählt auch das Daniel Garcia Trio (Samstag, 21.30 Uhr, Schloss Horst). Matthias Loibner & Lucas Niggli bringen bei ihrem Auftritt im Nordsternturm (Freitag, 18.30 Uhr) sogar eine Drehleier auf Touren. Karten an der Abendkasse. Infos: www.newcolours-festival.de.

Kinofest

Bei Kinofest am Samstag und Sonntag können alle Besucher sogar Blockbuster wie „Barbie“ (Szene mit Margot Robbie und Ryan Gosling) für fünf Euro Eintritt anschauen. Foto: Warner Bros

Schnäppchenjäger sollten an diesem Samstag und Sonntag ins Kino gehen. Denn sowohl in der „Schauburg“ in Buer als auch in den „Apollo Cinemas“ in Erle gilt an beiden Tagen für fast alle Vorstellungen ein einheitlicher Sonderpreis von fünf Euro pro Karte. Nur 3-D-Filme und Sondervorstellungen kosten erhöhten Eintritt. Gezeigt werden aus diesem Anlass auch einige exklusive Previews – also Filme, dessen eigentlicher Starttermin noch folgt. In den „Apollo Cinemas“ sind das: „Trauzeugen“ (Sa., 18 Uhr), „Retribution“ (Sa., 20.15 Uhr) und „Catch the Killer (So., 20.15 Uhr. Die „Schauburg“ zeigt exklusiv „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“ (Sa., 18 Uhr) und „Weißt du noch?“ (So., 13 Uhr). Doch auch Blockbuster wie „Barbie“, „Oppenheimer“ oder „Mission: Impossible“ sind für fünf Euro zu sehen.

Dinosaurier-Show

Ein Hauch von „Jurassic Park“ weht am Sonntag durch das Hans-Sachs-Haus in der Altstadt. Denn zu Gast ist dann eine Dino-Theaterschau. Diese ist kindgerecht gestaltet und soll zum Mitmachen animieren. Junge und ältere Besucher können eintauchen in eine faszinierende Welt voller prähistorischer Geschöpfe. Als Dinosaurier sind etwa der T-Rex oder die Velociraptoren zu Gast, die auf der Bühne zum Leben erweckt werden sollen. Es gibt zwei Aufführungen am Sonntag: 11 und 15 Uhr. Karten an der Tageskasse. Infos im Netz: www.dino-show.de.

Musiktheater im Revier

Die erste Neuproduktion der Spielzeit 2023/24 im Musiktheater im Revier (MiR) ist am Samstagabend um 19 Uhr im Kleinen Haus zu erleben: Dann steigt die Premiere des Rockmusicals „tick, tick...BOOM!“ von Jonathan Larsen. Die Inszenierung von Carsten Kirchmeier spielt in einem New Yorker Szeneviertel. Dort lebt der Musicalkomponist Jon, der mit Tänzerin Susan liiert ist. Beide sind Künstler, beide müssen sich aber mit Gelegenheitsjobs durchschlagen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Ihr Freund Michael hat sein Künstler-Leben gegen das eines Marketingexperten eingetauscht. Und dieses Trio prallt mit seinen unterschiedlichen Lebenswegen und -entwürfen nun aufeinander. Die drei Hauptrollen spielen Sebastian Schiller, Inga Krischke und Luc Steegers. Karten unter: 0209 40 97 200.

Amphitheater

Zum Ende einer ebenso langen wie erfolgreichen Sommersaison bittet das Amphitheater zum fulminanten Schlussakt: Am Samstagabend tritt mit dem Rockorchester Ruhrgebeat ein absoluter Stammgast in dem Halbrund am Ufer des Rhein-Herne-Kanals auf. Einlass: ab 18 Uhr. Das Vorprogramm beginnt eine Stunde später. Und ab 20 Uhr stehen dann die Protagonisten des Abends im Fokus. Tickets sind für rund 27 Euro noch im Internet erhältlich auf: www.rorlive.de.

Tag des offenen Denkmals

Zum 30. Mal steigt an diesem Sonntag der „Tag des offenen Denkmals“. In Gelsenkirchen gibt es zwischen 9.30 und 18 Uhr zahlreiche Anlaufpunkte für alle Menschen, die sich für Architektur und Stadtgeschichte interessieren. Die Palette reicht von der Führung durch die Glückauf-Kampfbahn in Schalke (10 Uhr) über die Besichtigung des Bueraner Rathausturms (ab 9.30 Uhr) bis hin zur Besichtigung früherer Zechengelände (Hugo, Consol, Nordstern und Neue Zeche Westerholt). Auch zahlreiche Kirchengebäude wollen von neugierigen Besucherinnen und Besuchern entdeckt werden – etwa die Bleckkirche in Bismarck, St. Michael in Hassel oder St. Ludgerus in Buer. Der Eintritt ist überall frei.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen