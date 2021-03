McDonald’s Lieferservice jetzt auch in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. McDonald’s übernimmt den Lieferservice selbst. Ein Gelsenkirchener Unternehmer-Paar startet damit am 23. März im Norden. Angebot wird ausgebaut.

Bisher hat der Fast-Food-Konzern McDonald’s bei der Auslieferung des Essens ausschließlich die Logistik von Partner Lieferando genutzt. Um nun auch in Gebieten liefern zu können, in denen dieser Service nicht angeboten wird, geht das Unternehmen einen neuen Weg und liefert dort selbst aus. Auch das Franchisenehmer-Ehepaar Claudia Everts und Gordon Zlobinski ist mit einem ihrer insgesamt vier Gelsenkirchener Restaurants dabei.

Lieferstart in Gelsenkirchen ist der 23. März - Bestellung über Online-Plattform

„Ich wurde oft von meinen Gästen gefragt, wann wir auch hier einen Lieferservice anbieten. Jetzt freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich durch die Möglichkeit, selbst zu liefern, meinen Gelsenkirchener Gästen endlich diesen langgehegten Wunsch erfüllen kann“, sagte Claudia Everts. Gestartet wird mit dem Restaurant in der Feldhauser Straße 91. Los geht es am Dienstag, 23. März, dann rollen die auffällig folierten Smarts durch die Stadt. Weitere Restaurants sollen danach folgen.

Das Franchise-Betreiberpaar Gordon Zlobinski und Claudia Everts, hier bei der Begutachtung der Modernisierungsmaßnahmen in einem ihrer Schnell-Restaurants. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Bestellt wird dabei weiterhin über die Plattformen des Partners Lieferando (www.lieferando.de) oder die App – ausgeliefert wird dann von McDonald’s selbst. Ob man sich im Liefergebiet befindet, lässt sich auf auf der Internetseite www.McDelivery.de prüfen. Der Mindestbestellwert liegt bei 15 Euro.

Das Ehepaar Everts/Zlobinski betreibt in Gelsenkirchen vier Läden (Adenauerallee, Grothusstraße, Feldhauser Straße, Wickingstraße) sowie einen fünften in Herten. 250 Mitarbeiter sind in den Burger-Filialen beschäftigt. Zuletzt hatte das Unternehmer-Paar 2,5 Millionen Euro in die Modernisierung der Schnell-Restaurants investiert.