Raub & Zeugensuche Maskierter raubt Bargeld in Gelsenkirchener Tankstelle

Gelsenkirchen Ein maskierter Räuber ist mit Bargeld auf der Flucht. Der Täter hatte es auf eine Tankstelle im Gelsenkirchener Süden abgesehen.

Nach einem Tankstellenraub im Gelsenkirchener Stadtteil Bulmke-Hüllen sucht die Polizei Zeugen, um den Flüchtigen zu finden. Der Unbekannte entkam mit mehreren Hundert Euro Bargeld aus der Kasse.

Mann mit Sturmhaube flüchtet nach Raub in Gelsenkirchen mit dem Fahrrad

Ziel des Räubers war am Donnerstagabend, 21. Dezember, die Tankstelle an der Ecke Hüller Straße/Posener Straße. Die 31 Jahre alte Angestellte gab an, dass der Mann um 21.31 Uhr mit einem schwarzen Fahrrad auf das Gelände fuhr, den Kassenraum betrat, bedrohlich auf sie zulief und direkt Bargeld forderte. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute über die Posener Straße.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der Unbekannte trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Hose und Schuhe sind von der Marke Nike, die Schuhe sind am Sohlenrand weiß abgesetzt. Er ist 25 bis 35 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er trug zudem während der Tat eine schwarze Sturmhaube, einen schwarzen Kapuzenpullover und an der rechten Hand einen schwarzen Handschuh.

Die Polizei hat Videoaufzeichnungen vor Ort gesichert und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise an die Ermittler unter den Rufnummern: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen