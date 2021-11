Maskierter Mann überfällt 14-jähriges Mädchen in Scholven

Ein 14-jähriges Mädchen ist in Scholven von einem maskierten Mann überfallen worden. Die Gelsenkirchener Polizei sucht nun nach Zeugen.

Übergriff auf ein junges Mädchen im Gelsenkirchener Norden – die Gelsenkirchener Polizei hofft nun auf entscheidende Zeugenhinweise zum Täter. Die Tat ereignete sich am Freitagmorgen, 5. November, gegen 10.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stieg eine 14 Jahre alte Gelsenkirchenerin an der Bushaltestelle „Forstweg“ aus dem Bus der Linie 247 aus.

Gelsenkirchen: Maskierter Mann überfällt 14-Jährige in Scholven

Ein bislang unbekannter Mann soll sie kurz darauf von hinten gefasst und in einen Busch am angrenzenden Wald gezogen haben, so die Polizei. Die Jugendliche konnte sich befreien und ihren Vater anrufen, der dann die Polizei alarmierte. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung des Waldes, heißt es seitens der Polizei.

Die Polizei sucht nun nach einem männlichen Tatverdächtigen, der schwarz gekleidet war und zum Tatzeitpunkt eine schwarze Sturmmaske trug. Zeugen, vor allem auch die Fahrgäste des Busses, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

