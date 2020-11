Maske im Auto: Das müssen Gelsenkirchener Fahrer wissen

Gelsenkirchen. Muss oder kann man eigentlich während der Autofahrt Maske tragen? Was ADAC und die Polizei Gelsenkirchen dazu sagen und raten.

Der ADAC rät im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie Autofahrern, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn mehrere Insassen mitfahren. Was sagt die Gelsenkirchener Polizei dazu? Ist das ein Freibrief für Raser, die dann unerkannt an Blitzern vorbeirauschen? Und was ist dann mit Taxis? Die WAZ hat bei der Gelsenkirchener Behörde nachgefragt.

Polizei Gelsenkirchen: Wesentliche Gesichtsmerkmale müssen zu erkennen sein

Bei unbedingt notwendigen Autofahrten mit Personen aus fremden Haushalten rät der ADAC in Nordrhein-Westfalen, einen Mund-Nase-Schutz im Fahrzeug zu tragen. Dabei müsse der Fahrer darauf achten, dass das Gesicht erkennbar bleibe. Ansonsten drohe unter Umständen ein Bußgeld von 60 Euro, heißt es vonseiten des Automobilclubs. Ist das korrekt?

„Ein Privat-Fahrzeug gilt nicht als öffentlicher Raum und ist somit von der Corona-Schutzverordnung ausgenommen“, erklärt die Gelsenkirchener Polizeisprecherin Merle Mokwa. Es sei generell erlaubt, als Fahrer eine Maske zu tragen, solange das Gesicht nicht komplett verdeckt ist. Die Masken sind demnach so zu tragen, dass Augen und Stirn sowie weitere persönliche Merkmale noch zu erkennen sind.

Es gilt Maskenpflicht in „Beförderungsmitteln“

In Privat-Wagen sowie Einsatzfahrzeugen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr und Katastrophenschutz gibt es keine Pflicht zum Tragen einer Maske. „In öffentlichen Verkehrsmitteln und im Bereich sonstiger Beförderungsmittel besteht dagegen eine Pflicht zum Tragen von Masken“, betont Mokwa. Also auch in Taxis.

An der Tankstelle empfiehlt der Club, auch als Nicht-Dieselfahrer die bereitgestellten Diesel-Handschuhe zu verwenden oder eigene Handschuhe mitzuführen und beim Bezahlen im Kassenbereich auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten. Zudem gilt auch an Tankstellen die Maskenpflicht. Fahrten zur Werkstatt, in die Waschanlage oder zum TÜV sind nach wie vor möglich.