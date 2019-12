Gelsenkirchen. Trotz eines Großeinsatzes der Gelsenkirchener Feuerwehr ist am späten Samstagabend ein Mann in seiner brennenden Wohnung gestorben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Gelsenkirchen

Bei einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen ist ein Mieter (34) ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, war das Feuer am späten Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Grenzstraße im Stadtteil Schalke ausgebrochen.

Die Rettungskräfte rückten gegen 23 Uhr mit einem großen Aufgebot an und löschten die Flammen. 46 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Dem Mann, der leblos in seiner brennenden Wohnung lag, konnten sie nicht mehr helfen.

Warum es brannte, ist bisher nicht bekannt. (dpa)