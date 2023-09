Mann randaliert bei Hochzeitsfeier und beleidigt Polizisten

Ein 30-Jähriger hat bei einer Hochzeit in Gelsenkirchen randaliert und Polizisten beleidigt. Bei seiner Festnahme leistete er massiv Widerstand.

Diese Hochzeitsfeier wird allen Beteiligten wohl länger im Gedächtnis bleiben: Am frühen Sonntagmorgen, 10. September, gegen 1.17 Uhr wurde die Gelsenkirchener Polizei zu einem Einsatz an die Bickernstraße in Bismarck gerufen. Dort trafen die Beamten einen 30-jährigen Bochumer an, der die Gäste einer Hochzeitsfeier fortwährend verbal aggressiv anging. Um mögliche Straftaten wie beispielsweise Körperverletzungen, zu verhindern, erhielt der offensichtlich betrunkene Mann mehrere Platzverweise, denen er jedoch nicht nachkam.

Polizei Gelsenkirchen: „Angriff auf Polizeibeamten stand zu befürchten“

„Das Verhalten des Mannes steigerte sich soweit, dass ein körperlicher Angriff auf einen Polizeibeamten zu befürchten stand“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Beamten nahmen den Störer in Gewahrsam, auch hier leistete er Widerstand. Er musste schließlich gefesselt und zur Ausnüchterung und Verhinderung von Straftaten in das Zentralgewahrsam eingeliefert werden.

Während der Fahrt zum Gewahrsam beleidigte er einen Polizeibeamten und ließ sich weiterhin nicht beruhigen. Da er trotz Fesselung mehrfach versuchte, einem Beamten während der Fahrt Kopfstöße zu versetzen, musste die Weiterfahrt unter zusätzlicher Fixierung des Kopfes des Mannes erfolgen, so die Behörde weiter. Die Beamten blieben unverletzt.

