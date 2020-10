Gelsenkirchener niedergestochen: Polizei nimmt Mann fest

Die Polizei hat in Gelsenkirchen am Freitagnachmittag einen 43-Jährigen festgenommen, der einen Mann niedergestochen haben soll.

Die Polizei hat in Gelsenkirchen am Freitagnachmittag einen Mann festgenommen. Der 43-Jährige ohne festen Wohnsitz steht laut Staatsanwaltschaft im dringenden Verdacht, einen 37-jährigen Gelsenkirchener niedergestochen und dabei lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Tat soll in der Wohnung des Opfers Im Mühlenfeld in Gelsenkirchen-Bulmke erfolgt sein.

Polizei nimmt Tatverdächtigen in Gelsenkirchen fest

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen dort um 16.35 Uhr fest. Er soll unter Alkohol gestanden haben. Der schwer verletzte 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten haben eine Mordkommission eingerichtet. (red)

