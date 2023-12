Mann nach Messerattacke schwer verletzt - Not-Operation

Gelsenkirchen Auslöser der Tat sei ein Streit in der Neustadt gewesen, berichtet ein Zeuge. Die Täter seien getürmt. Eine Mordkommission ermittelt.

Mit schweren Stichverletzungen wurde am Samstagabend ein Mann in die Ambulanz eines Gelsenkirchener Krankenhauses eingeliefert. Eine Notoperation rettete ihm das Leben. Ein 26 Jahre alter Mann hatte das Opfer in die Klinik gebracht und berichtete laut Polizei, dass kurz zuvor vier bis fünf unbekannte Personen in ein Café an der Josefstraße gekommen seien. Dort sei es zum Streit gekommen, bei dem einer der Tatverdächtigen auf das Opfer eingestochen habe.

Mehr zum Thema

Im Anschluss seien die Täter in zwei Autos geflohen. Einer der Gesuchten sei etwa 28 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat dunkle, lockige Haare. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung.

Das Opfer des Angriffs ist ein 21 Jahre alter Iraker ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. (red)

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen