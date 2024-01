Blaulicht Mann nach Kneipen-Streit in Gelsenkirchen schwer verletzt

Gelsenkirchen-Erle Gelsenkirchener feuert mehrfach auf Kontrahenten. Der Polizei gegenüber behauptet er, von anderen Gästen geschlagen worden zu sein.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Gästen einer Erler Kneipe ist ein Gelsenkirchener am Wochenende schwer verletzt worden.

Es war in den Morgenstunden des Samstags, 27. Januar, als die Polizei zu dem Lokal an der Cranger Straße gerufen wurde und mit mehreren Einsatzkräften ausrückte. Laut Zeugenaussagen war zuvor ein 24-Jähriger in der Kneipe mit mehreren anderen Gästen aneinandergeraten, darunter auch mit einem 35-jährigen Gelsenkirchener.

Um 4.45 Uhr kam es erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, dieses Mal vor der Tür. Dabei zog der 24-Jährige eine Schreckschusswaffe und feuerte wiederholt auf den Gelsenkirchener. Gleichzeitig wurde der 24-Jährige laut eigener Aussage von anderen umstehenden Personen geschlagen.

Gelsenkirchener Polizei sichert an der Kneipe die Waffe und Patronenhülsen

Der schwer verletzte 35-jährige Gelsenkirchener wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige, ebenfalls Gelsenkirchener, verzichtete auf eine medizinische Versorgung. Er wurde für die Entnahmen von Blutproben mit zur Wache genommen. Die Schreckschusswaffe sowie Patronenhülsen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

