Mann mit Teppichmesser randaliert in Gelsenkirchen-Bismarck

Ein äußerst aggressives Verhalten hat am Dienstagabend ein 19-jähriger Mann in Gelsenkirchen-Bismarck an den Tag gelegt. Am Ende musste die Polizei ihn mitnehmen.

Gegen 21.25 Uhr am Dienstag hatten Zeugen die Polizei alarmiert. Sie hatten beobachtet, wie ein Mann auf der Bismarckstraße zunächst einen Mülleimer von einer Laterne getreten und anschließend mit einem Betonstück aus einer Häuserfassade die Seitenscheibe eines Autos eingeworfen hatte. Dabei hatte er aggressiv und lautstark telefoniert. Außerdem habe der Unbekannte einen Gegenstand aus der Hosentasche geholt, bei dem es sich laut Zeugenaussagen möglicherweise um ein Messer handeln könnte.

Als die Polizei eintraf, war der Mann allerdings schon weitergelaufen. Allerdings fiel er auf der Magdeburger Straße kurz darauf erneut einer Streifenwagenbesatzung auf, weil er immer wieder im Zickzackkurs die Straße überquerte. In der Straße „Hüttwiese“ wollten die Beamten den Mann kontrollieren, der verbal direkt aggressiv wurde. Bei dem 19-Jährigen fanden die Polizisten ein Teppichmesser.

Da der Gelsenkirchener sich nicht beruhigen ließ, sondern sogar zunehmend aggressiver wurde, brachten ihn die Beamten zur Gemütsberuhigung und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam. Das Teppichmesser wurde sichergestellt.

