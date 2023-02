Mann in Gelsenkirchner Café mit Stichen schwer verletzt

In einem Café an der Adenauerallee in Gelsenkrichen-Erle wurde ein Mann mit Stichen schwer verletzt.

Gelsenkirchen. In einem Café in Gelsenkirchen wurde ein Mann mit Stichen schwer verletzt. Vorausgegangen war ein Beziehungsstreit.

Bei Streitigkeiten in einem Café an der Adenauerallee in Erle ist am Freitagabend, 24. Februar 2023, ein 49 Jahre alter Mann aus Steinheim schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es anlässlich eines Beziehungsstreites gegen 20.30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die sich anschließend vor das Gebäude verlagerte. Dort wurde der 49-Jährige durch Stichverletzungen schwer verletzt.

Ermittlungen der Polizei laufen

Rettungskräfte behandelten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Tathergang und hinsichtlich der Beziehungen der Beteiligten untereinander dauern an. (red)

