Ein Wohnungsloser hat bei einer Personenkontrolle am Montag, 17. August, einen Polizisten im Bulmker Park in Gelsenkirchen angegriffen - vorläufige Festnahme. Es wurden Drogen gefunden.

Angriff auf Polizisten & Drogen Mann (33) greift Polizisten in Gelsenkirchener Park an

Mit einer vorläufigen Festnahme und einem Strafverfahren endete am Montag, 17. August, eine Personenkontrolle im Bulmker Bark in Gelsenkirchen. Bei einem Wohnungslosen (33) wurden zudem Drogen gefunden. Er hatte laut Polizei zuvor einen Beamten angegriffen.

Mann (33) versucht, Gelsenkirchener Polizisten einen Faustschlag zu versetzen

Bei den Kontrollen im Bulmker Park sprachen die Beamten nach Angaben der Behörde den 33-Jährigen am Montag gegen 19.45 Uhr an. Er war in Begleitung eines weiteren Mannes. Der 33-Jährige reagierte hektisch auf die Ansprache der Polizisten und versuchte, einem der Beamten einen Faustschlag zu versetzen. Der Schlag konnte aber abgewehrt werden.

Arzt entnimmt Angreifer auf der Gelsenkirchener Polizeiwache Blutproben

Die Polizisten brachten den 33-Jährigen darauf zu Boden und legten ihm Handfesseln an, während sich dessen Begleiter unerkannt aus dem Staub machte. Der Angreifer hat laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden Drogen gefunden und sicher gestellt.

Ein Arzt entnahm dem 33-Jährigen Blutproben. Er musste eine Sicherheitsleistung erbringen und konnte anschließend die Wache verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.