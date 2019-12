Tausende von Fußball-Fans nutzen wie hier in dieser älteren Szene den Gelsenkirchener Hauptbahnhof als Drehkreuz, um von hier aus in die Veltins-Arena oder wieder nach Hause zu kommen. Jetzt sprang ein Mann auf einen fahrenden Güterzug.

Gelsenkirchen. Mit einer wahnwitzigen Aktion hat sich ein Mann am Gelsenkirchener Hauptbahnhof in Lebensgefahr gebracht. Er sprang auf einen Güterzug auf.

Mann (26) springt auf fahrenden Güterzug in Gelsenkirchen

Mit einer wahnwitzigen Aktion hat sich ein 26-jähriger Mann am Gelsenkirchener Hauptbahnhof in Lebensgefahr gebracht. Er sprang auf einen fahrenden Güterzug auf. Den Mann aus Haltern am See erwartet nun ein Strafverfahren.

Bundespolizei überwacht Reiseverkehr der Fußballfans

Der hochriskante Sprung auf einen fahrenden Zug ereignete sich am Samstag (21. Dezember) gegen 19 Uhr am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Einsatzkräfte der Bundespolizei überwachten den Fanreiseverkehr, als sie sahen, wie der 26-jähriger Mann aus Haltern am See auf einen durchfahrenden Güterzug sprang und kurz darauf wieder zurück auf den Bahnsteig.

Daraufhin wurde er durch die Bundespolizisten überprüft und ihm anschließend die Lebensgefahr erklärt, in die er sich durch sein Verhalten begeben hatte. Der Güterzug fuhr zum Tatzeitpunkt zwar „nur“ etwas schneller als Schritttempo. „Wäre der Mann jedoch abgerutscht und in die Gleise zwischen Zug und Bahnsteigkante gefallen, hätte er dabei sein Leben verlieren können“, so die Bundespolizei.

Zug-Springer entschuldigt sich bei den Beamten

Der Mann aus Haltern zeigte sich einsichtig und entschuldigte sich mehrmals bei den Bundespolizisten. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung im Hauptbahnhof aufgezeichnet. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.