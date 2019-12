Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Zwei Jugendliche sind in Gelsenkirchen von zwei Männern bedroht und erpresst worden. Sie forderten Geld: Die Großmutter rief die Polizei.

Männer-Duo erpresst zwei Jugendliche in Gelsenkirchen

Opfer räuberischer Erpressung sind zwei jugendliche Gelsenkirchener am Sonntagabend, 15. Dezember, in Bulmke-Hüllen geworden. Zwei Männer sprachen gegen 21.30 Uhr auf einem Spielplatz an der Straße Auf dem Bettau einen 16- und einen 18-jährigen Gelsenkirchener an und forderten unter Androhung von Gewalt eine hohe Summe Geld.

Großmutter alarmiert die Polizei

Um das Geld zu beschaffen, begaben sich die beiden Jugendlichen mit den Tätern zur Wohnanschrift der Großmutter des 18-Jährigen. Während sich der 18-Jährige in die Wohnung begab, warteten die beiden Unbekannten mit dem 16-Jährigen vor dem Haus. Als die Großmutter die Polizei alarmierte, flüchteten die Täter mit dem 16-Jährigen in einem schwarzen Pkw. Sie ließen ihn nach kurzer Zeit aussteigen und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Auffällige Silberkette

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide sind zwischen 25 und 30 Jahre alt. Einer der Unbekannten hatte sein dunkles Haar nach hinten gegelt, er trug einen dunklen Bart und zudem eine auffällige Silberkette. Der andere Täter hat einen helleren Bart, braune Haare und trug zur Tatzeit eine Kappe.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Gesuchten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.