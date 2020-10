Normalerweise haut Sophie Holzhüter immer kräftig in die Saiten ihrer E-Gitarre. Doch diesmal hat sich die angehende Abiturientin der evangelischen Gesamtschule Bismarck einfach mal hinters Schlagzeug gesetzt und ein für sie ganz neues Instrument ausprobiert. „Das war auch sehr cool“, sagt die 18-Jährige und strahlt. Der Workshop „1, 2, 3, 4 – Durchstarten mit Musik“ der Mädchen-Musik-Akademie NRW machte den Perspektivwechsel auch in diesem Jahr wieder möglich. Trotz Corona.

Der in der Altstadt gelegene Kulturraum „Die Flora“ verwandelte sich an zwei Tagen in den Herbstferien wieder in einen großen Proberaum. 22 Mädels und drei Jungs im Alter zwischen zehn und 26 Jahren tauchten tief ein in die Welt der Musik. Während die Anfänger ihren Erstkontakt zu einem Instrument erlebten, arbeiteten die Fortgeschrittenen an ihrer Spieltechnik, formierten Bands oder arbeiteten an eigenen Songs. „Hauptsache, es groovt richtig“, sagte Julian Rybarski, der Leiter dieses Projekts.

Corona-Hygienevorschriften wurden genaustens eingehalten

Mädchen musizieren am Mittwoch, 14. Oktober 2020 in Gelsenkirchen bei einem Workshop in der Flora. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Natürlich achteten Rybarski sowie die sechs anderen Dozentinnen und Dozenten, die bei der Betreuung der Gruppe mithalfen, an den zwei Workshop-Tagen darauf, dass die aktuellen Hygienevorschriften genauestens eingehalten wurden. In den regelmäßigen Pausen wurde stets gelüftet, jedes Instrument wurde vor jeder neuen Nutzung desinfiziert und die ständig Maske tragenden Bandmitglieder hielten beim gemeinsamen Abrocken ungewohnt viel Abstand zueinander. Diese neue Corona-Normalität wurde aber pragmatisch hingenommen. Im Mittelpunkt stand immer die Musik.

Aus einem Pool von rund 20 Instrumenten konnten sich die Teilnehmer bedienen. Kiran Mishra hat sich für eine Konzertgitarre entschieden. Geduldig erklärt ihr Barbara Greshake, selbst Musikerin und Sängerin, den nächsten Griff auf den Saiten, demonstriert, dass Moll-Töne wirklich ein wenig trauriger klingen und bestärkt die Anfängerin bei ihren ersten Gehversuchen auf dem klassischen Instrument. Die beiden haben sich in einen der kleineren Räume zurückgezogen, um dort ungestört proben zu können. Eine angenehme Atmosphäre als Nährboden für eine hörbar fruchtbare Zusammenarbeit.

Junge Leute erreichen, denen es selbst nicht möglich wäre, Musik zu machen

„Es braucht auch viel Geduld. Gerade bei den Anfängern ist von unserer Seite viel Ermutigung vonnöten“, weiß Kristin Langer aus Erfahrung. Die ausgebildete Pädagogin (31) mit dem Schwerpunkt Inklusion zählt zur Dozentinnen-Riege des Workshops. Sie hat sich diesmal vor allem um die organisatorischen Planung gekümmert. „Wir wollen mit einem Angebot wie diesem vor allem junge Leute erreichen, denen es sonst schwer oder überhaupt nicht möglich ist, selbst Musik zu machen“, sagt Langer.

Dem stimmt Projektleiter Rybarski uneingeschränkt zu. Deshalb war es ihm eine Herzensangelegenheit, den vom Land NRW gesponsorten Workshop auch in Pandemie-Zeiten durchzuziehen. „Wir wollten damit auch nach außen zeigen: Wir sind noch da! Und wir präsentieren hier unser breites Angebot“, so Rybarski.

100 Lehrvideos für die Nutzung im Internet produziert

Dazu gehört auch, dass die Workshop-Teilnehmer das soeben Erlernte nun weiter vertiefen können. Dafür haben die Verantwortlichen der Mädchen-Musik-Akademie NRW in den vergangene Wochen und Monaten insgesamt knapp 100 Lehrvideos produziert, die über das Internet abrufbar sind, so dass die Teilnehmer nun auch aus der Ferne daheim weiter üben und lernen können. „Genau deshalb bleiben nach dem Ende des Workshops so viele am Ball und machen in einem von unseren normalen Akademie-Kursen weiter“, betonte Rybarski.

Kontakt zur Mädchen-Musik-Akademie

Kontakt zur Mädchen-Musik-Akademie erhalten alle interessierten jungen Leute per E-Mail an info@mma-nrw.de oder bei Projektleiter Julian Rybarski unter 0170/59 35 653.

Trotz der Pandemie war das Interesse an dem Herbstferien-Workshop ungebrochen. „Im Vorjahr hatten wir ohne Corona ganz genauso viele Teilnehmerinnen“, so Rybarski.