Bei ihrer jüngsten Sitzung haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beschlossen, die seit November geltenden Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen zu verlängern – Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage inklusive. Obwohl dann Treffen mit Menschen aus anderen Haushalten (maximal 10 Personen) erlaubt sind, dürfte bei dem ein oder anderen die Sorge vorherrschen, Familienangehörige ungewollt mit dem Virus anzustecken.

Eine Lösung, das zu verhindern, könnten Corona-Schnelltests vor Weihnachten sein, die einige Gelsenkirchener Ärzte anbieten (s. Liste unten). So einfach wie auf den ersten Blick lässt sich dieses Vorhaben aber nicht umsetzen.

Gelsenkirchener Ärzte blicken skeptisch auf Corona-Schnelltests vor Weihnachten

Der Gedanke sei sicherlich nachvollziehbar und nicht abwegig, sagt Hans-Bernd Tefett, Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin in der Gemeinschaftspraxis Tefett, Schulte-Huxel und Kollegen an der Ahstraße. Aber: „Dann brechen die Praxen zusammen.“

Auch wenn es definitiv besser sei mit einem Vorab-Test bei Oma oder Opa zum Weihnachtsfest vorbeizuschauen, könne man das so nicht umsetzen, obwohl es inzwischen mehr Schnelltests gibt als noch vor Wochen: „Es bleibt natürlich eine Frage der Kapazität.“ Zudem gibt es keine Garantie, wirklich negativ zu sein.

Die Schnelltests, so Tefett, seien zwar sicherer geworden – die Zahl von 30 Prozent falsch-negativen Ergebnissen sei längst vorbei –, aber ein Restrisiko bleibt: „Die Sicherheit liegt bei 90 bis 93 Prozent. Man kann sagen: Der Test wird umso aussagekräftiger, je mehr Symptome man zeigt. Dann sprechen wir von einer Sicherheit von 97 oder 98 Prozent.“

Ergebnis beim Corona-Schnelltest in 15 Minuten da

Pro Tag teste er derzeit fünf bis zehn Personen auf Covid19. „Der Aufwand dafür ist hoch. Ich bin jetzt schon zwei Stunden damit beschäftigt. Das Personal muss beim Abstrich einen Vollschutz tragen, der Bereich muss räumlich abgetrennt sein und man muss alle Daten aufnehmen“, erklärt Tefett: „Das Ergebnis wird dann nach 15 Minuten angezeigt.“

Einfach in den Arztpraxen vorbeikommen können die Bürger nicht. Eine Anmeldung vorab ist nötig. Ein Schnelltest koste rund 40 Euro, berichtet Tefett. Es könne aber auch teurer werden. Dabei komme es auf den Einkaufspreis an – ob man eine Einzelbestellung bekommt oder eine Lieferung an mehrere Ärzte geht. Damit sind sie deutlich billiger als PCR-Tests , die in der Regel bei circa 100 Euro liegen.

Soziale Kontakte vor Weihnachten zurückfahren ist sinnvoller

Ulrich Tinnefeld, Internist und Diabetologe mit einer Praxis in Horst, glaubt ebenfalls, dass Schnelltests vor Weihnachten nur schwer machbar sind: „Grundsätzlich kann jeder bei uns nach vorheriger telefonischer Absprache einen Schnelltest machen lassen. Wir müssen aber schauen, ob die Testkapazitäten ausreichen.“ Sollten die Tests knapp werden , dann würde prioritär medizinisches und Pflegepersonal getestet. Asymptomatischen Patienten, die sich auf eigenen Wunsch testen lassen möchten, müsse dann eine Absage erteilt werden.

Klaus Rembrink, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Gelsenkirchen, appelliert, mit den vorhandenen Testkapazitäten verantwortungsvoll umzugehen: „Die Tests sind nicht im Überfluss vorhanden.“ In Zeiten, in denen noch nicht einmal alle Altenheime mit Schnelltests ausgestattet seien, solle man sich nicht einfach testen lassen, nur um privat ein schönes Weihnachtsfest verbringen zu können.

Man könne auch nur eine vermeintliche Sicherheit schaffen. Denn: „Ich kann mich auch einen Tag nach dem Schnelltest noch infizieren.“ Als sinnvoller erachtet er, sich zum Beispiel in der Woche vor Heiligabend überwiegend zurückzuhalten und die sozialen Kontakte zurückzuschrauben: „Dazu gehört vielleicht auch, zu Zeiten einkaufen zu gehen, wenn sich nicht alles knubbelt.“

