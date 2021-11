Lyrik und Lieder wecken Staunen und Zweifel in Gelsenkirchen

Die gemeinsamen Abende in Gelsenkirchen gestalten (v.l.) Michael Walter, André Wülfing, Thomas Schöps und Georg Kentrup im Consol Theater und in der Bleckkirche mit Texten und Musik.

Gelsenkirchen-Bismarck. Ein Doppelabend an zwei Spielorten steht in Gelsenkirchen an: Staunen und Zweifel werden erst im Consol Theater, dann in der Bleckkirche geweckt.

Die Akteure kennen sich seit Jahrzehnten über verschiedenste Projekte, persönliche Kontakte, sie pflegen buchstäblich den Kulturaustausch. Hier das Consol-Theater an der Bismarckstraße 240, dort die Bleckkirche an der Bleckstraße, beides Spielorte, die wenige hundert Meter voneinander entfernt in Bismarck verortet sind, die Strahlkraft in den Stadtteil und weit darüber hinaus entwickelt haben. Seit 20 Jahren besteht das Theater, seit 25 Jahren ist die Bleckkirche Kulturkirche im evangelischen Kirchenkreis. Pfarrer Thomas Schöps, der die „Kirche der Kulturen“ unermüdlich bespielte, wird sich kommendes Jahr aus dem Amt verabschieden.

Für die Beteiligten ist der Veranstaltungsabend in Gelsenkirchen ein Experiment

Höchste Zeit aus Sicht der Beteiligten, sich und dem Publikum ein besonderes Angebot mit einem Doppelabend zu gönnen – mit Lesung, mit Musik an beiden Orten und dem programmatischen Anspruch, „Staunen und Zweifel“ zu erzeugen. Mit dabei: der Gelsenkirchener Komponist Michael Em Walter, Geschichtenerzähler, Schauspieler und Regisseur André Wülfing, Consol-Theaterleiter Georg Kentrup und das Ensemble Unterwegs. „Es ist ein Experiment“, sagt Kentrup. „Wir wollen es wagen, die Orte körperlich zu verbinden.“ Beweglichkeit wird dem Publikum abverlangt – auch geistig. Die Abende (13. und 14. November) werden durchaus philosophisch. Wülfing strebt an, „aus der Kunst heraus Türchen zu öffnen in den Köpfen“.

Auftakt in der Gelsenkirchener Kellerbar des Consol-Theaters

„Staunen und Zweifel sind ja im Prinzip das, was den Menschen zur Erkenntnis führt“, sagt Schöps. „Wenn man nicht staunt, hinterfragt man auch nicht mehr.“ Das Staunen sei eine Art Initialzündung, die zum Zweifel führen kann. „Die künstlerische, aber auch wissenschaftliche Entwicklung bauten genau darauf auf“, findet Kentrup und schlägt den Bogen zu den beiden geplanten Veranstaltungsabenden. Der erste Teil wird jeweils in der Kellerbar des Consol Theaters stattfinden und fußt auf literarischen Texten von Hesse bis Tucholsky. André Wülfing macht sich auf die literarische Spurensuche. Staunen und Zweifel sind für ihn „Phänomene, die ich gerne als Cousinen bezeichne“, sie brächten uns voran, hielten uns wach, „helfen uns, etwas zu erreichen.“

Liederzyklus entstand im Lockdown mit einem NRW-Corona-Stipendium

Der Ton für den Abend ist mit dieser literarischen Revue gesetzt. Musikalisch ausgeformt wird er in der Bleckkirche. Im Rahmen eines ersten NRW-Corona-Stipendiums hatte Michael Em Walter „die Möglichkeit einen Liederzyklus über das Thema zu schreiben“, Wülfing hat der Komponist zudem gebeten, noch zwei lyrische Texte beizusteuern.

Vertonte Werke von Rilke, Goethe, Heine und eben Wülfing sind nun - weitgehend als Uraufführungen – zu erleben, interpretiert in der Besetzung Sopran und Streichertrio vom Ensemble Unterwegs. „Das Ensemble spielt auch sonst an unterschiedlichen Orten ungewöhnliche Programme“, sagt Walter. Von daher passe es perfekt zu diesem besonderen Doppelabend.

Termine und Tickets für den Gelsenkirchener Doppelabend

Das städtische Referat Kultur und der ev. Kirchenkreis Gelsenkirchen-Wattenscheid fördern den Doppelabend mit Lesung und Konzert. Die Termine: Samstag und Sonntag, 13. und 14. November, jeweils 18 Uhr im Consol-Theater, 20 Uhr in der Bleckkirche.

Eintritt 12, ermäßigt 8 Euro. Unter 3-G-Bedingungen sind bis zu 50 Besucher möglich. Auf Wunsch wird ein Shuttle-Service angeboten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Info und Tickets: kontakt@consoltheater.de oder 0209 988 22 82.

