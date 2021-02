LWL unterstützt zwei Gelsenkirchener Kulturprojekte

Die Jüdische Gemeinde bietet in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe „Jüdisches Leben in der westfälischen Industriestadt Gelsenkirchen“ an.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe unterstützt anlässlich des Festjahres „Jüdisches Leben in Deutschland“ auch zwei Gelsenkirchener Projekte.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat bekanntgegeben, dass er mit einer Summe von über einer Million Euro 25 Kulturprojekte in der gesamten Region fördern wird – darunter auch zwei aus Gelsenkirchen mit addiert über 45.000 Euro.

Die hiesige Jüdische Gemeinde erhält 12.800 Euro für ihre Veranstaltungsreihe „Jüdisches Leben in der westfälischen Industriestadt Gelsenkirchen“. Für den Kulturraum „Die Flora“ gibt es 32,870 Euro. Mit dieser Summe wird Konzertreihe „Wie sich die Zeit verzweigt“ unterstützt. Beide Projekte sind Beiträge zum bundesweiten Festjahr, das unter dem Motto „#2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland“ steht.

In 2021 steigt das Festjahr „Jüdisches Leben in Deutschland“

„Gelsenkirchen ist eine bunte und vielfältige Großstadt im Herzen des Ruhrgebietes mit einer komplexen jüdischen Einwanderungsgeschichte. Ich freue mich, dass sich die Stadt gleich mit zwei mehrteilig ausgerichteten Kulturprojekten im Förderprogramm zur jüdischen Kultur 2021 präsentieren wird“, sagte Dieter Gebhard, Mitglied des Kuratoriums der LWL-Kulturstiftung.

Vor über 150 Jahren wurde in Gelsenkirchen eine selbstständige Synagogen-Gemeinde gegründet. Dieses Jubiläum nimmt die Jüdische Gemeinde Gelsenkirchen im diesem Jahr zum Anlass, um ein umfangreiches Kultur- und Geschichtsprogramm auf die Beine zu stellen. Das Teilprojekt „Jüdisches Leben in der westfälischen Industriestadt Gelsenkirchen“ ist in das Gesamtvorhaben eingebettet. So soll es Wanderausstellungen, Vorträge und Diskussionsrunden sowie Führungen durch die Alte und neue Synagoge geben.

Reihe mit sieben Konzerten in drei Städten gastiert auch in Gelsenkirchen

Auf die überörtlich angelegte Konzertreihe der „Flora“ freut sich auch Dr. Georg Lunemann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung und LWL-Kämmerer. Diese setze nicht nur anregende inhaltliche Akzente, so Lunemann, sondern sie profitiere dank der Kooperation mehrerer Akteure auch von Synergieeffekten.

Die Kammermusikreihe umfasst sieben Konzerte in Gelsenkirchen, Recklinghausen und Bochum. Mit einem Schwerpunkt der Musik aus dem 19. Jahrhundert (Felix Mendelssohn-Bartholdy und Gustav Mahler) wirft sie Schlaglichter auf verschiedene kulturelle Epochen bis in die Gegenwart.