Die drei Mehrfamilienhäuser an der Ludgeristraße 1 bis 5 in Gelsenkirchen-Buer sollen komplett saniert werden. Zum 1. Juli will die Waltroper Iproton GmbH – hier die Geschäftsführer Monika Knappkötter und Lucas Braecklein – sie ebenso wie zwei weitere Gebäude an Düppel- und Franzstraße erwerben.