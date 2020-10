Die Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt schließt ihre Tore für Besucher über die Zeit des zweiten Lockdowns. Was Karteninhaber wissen sollten.

Freizeit Lockdown: Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen schließt erneut

Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen und aufgrund des verfügten zweiten Lockdowns ab Montag, 2. November, schließt die Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt ihre Tore bis einschließlich 30. November.

Dauer- und Jahreskarten behalten Gültigkeit, Verschiebung von gebuchten Führungen

Der Gültigkeitszeitraum von Dauer- und Jahreskarten wird abermals um den Schließungszeitraum verlängert. Das teilte der Tierpark mit. Gebuchte Führungen (Erlebnisexpeditionen und Themenexkursionen) im November können zudem auf einen späteren Zeitpunkt nach Wiederöffnung verschoben werden. Auch behalten Tageskarten und Gutscheine ihre Gültigkeit.

Tierpatenschaften können Gelsenkirchener Zoom über schwierige Zeit hinweghelfen

Wer die Zoom Erlebniswelt in dieser aktuellen Situation unterstützen möchte, kann dies gerne mit der Übernahme einer Tierpatenschaft tun. Mit wenigen Klicks gelangt man zu seinem Lieblingstier über den Online-Shop. Der Beitrag kommt der Arbeit und den Tieren in der Zoom Erlebniswelt zugute. Über aktuelle Entwicklungen informiert der Zoo über seine Website und in den sozialen Medien.