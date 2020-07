Lkw fährt gegen Baum: Polizei sperrt Allee in Gelsenkirchen

Ein Lkw-Unfall hat am Donnerstag in Gelsenkirchen für eine stundenlange Sperrung der Emil-Zimmermann-Allee gesorgt, eine der Hauptverkehrsachsen der Stadt. Die Sperrung dauert zwei Stunden, ein Lkw war gegen einen Baum gefahren.

Gelsenkirchen-Buer. Ein Lkw-Unfall hat am Donnerstag in Gelsenkirchen für eine stundenlange Sperrung der Emil-Zimmermann-Allee gesorgt.

Wegen eines Lkw-Unfalls in Gelsenkirchen-Buer ist die Emil-Zimmermann-Allee am Donnerstag, 24. Juli, für zwei Stunden zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Adenauerallee gesperrt worden Betroffen war auch die Auffahrt zur A2 in Buer.

Technischer Defekt: Lkw kommt von der Emil-Zimmermann-Allee ab

Nach Angaben der Polizei ist am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr der Lkw wegen eines technischen Defektes von der Emil-Zimmermann-Allee abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 37-Jährige Fahrer aus Bottrop blieb unverletzt.

Beschädigter Baum drohte nach Lkw-Kollision umzustürzen

Da der beschädigte Baum umzustürzen drohte, wurde ein Kran angefordert. Während der Baumfällarbeiten und der Bergung des Lkw sperrte die Polizei die Emil-Zimmermann-Allee zwischen der Kurt-Schumacher-Straße und der Adenauerallee für knapp zwei Stunden komplett. Auch die nahe gelegene Auffahrt zur A2 in Buer war dadurch nicht befahrbar. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf eine fünfstellige Summe.

Dritter Lkw-Unfall in Gelsenkirchen in dieser Woche

Das ist der dritte Lkw-Unfall in Gelsenkirchen in dieser Woche. Ein weiterer ereignete sich am Montag im Stadtteil Bulmke-Hüllen, dort kippte ein Sattelschlepper um. Ein anderer betraf die Grothusstraße in Schalke, dort hatte sich am Mittwoch ein Vieh-Transporter aufgeschaukelt und auf dem Grünstreifen verkeilt.