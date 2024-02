Lisa Feller und Fritz Eckenga treten in Gelsenkirchen auf

Lisa Feller tritt am 10. Februar in der Gelsenkirchener Heilig-Kreuz-Kirche auf.

Gelsenkirchen Mit ihrem Programm „Dirty Talk“ gastiert die beliebte Comedienne am Samstag in der Heilig-Kreuz-Kirche. Es gibt noch Restkarten.

Fans der Comedy- und Kabarettszene dürfen sich auf einen hochkarätigen Doppelpack freuen: Denn mit Lisa Feller und Fritz Eckenga schauen an diesem Wochenende gleich zwei bekannte Branchengrößen in Gelsenkirchen vorbei. Für Fellers Auftritt in der Heilig-Kreuz-Kirche am Samstagabend gibt es noch Restkarten, der von Eckenga tags zuvor in der „Kaue“ ist bereits ausverkauft.

„Dirty Talk“ heißt das Programm, mit dem Lisa Feller am Samstagabend das Publikum in Ückendorf bestens unterhalten will. Sie hat in den vergangenen Jahren ihren Bekanntheitsgrad enorm gesteigert - etwa als Teammitglied in der Comedyserie „Schillerstraße“, als Moderatorin der „Ladies Night“ im WDR-Fernsehen oder als Podcast-Gastgeberin im Duo mit Ruhrpott-Ikone Gerburg Jahnke. Für den Programmtitel „Dirty Talk“ hat sich Feller entschieden, weil in diesen Zeiten Großteile der Gesellschaft nur noch übereinander herziehen und lästern - vor allem in den sozialen Medien ist das Miteinander teils völlig verroht. „Seid wieder nett zueinander“ lautet daher eine ihrer zentralen Forderungen.

Wenn sich der Prinz vom Vorabend am Morgen danach doch als Frosch erweist

Feller guckt in „Dirty Talk“ aber natürlich auch unter die eigene moralische Bettdecke: Wie absolviert eine alleinerziehende Mutter von zwei pubertierenden Jungs den Spagat zwischen Hausaufgaben, nachhaltiger Erziehung und den Wünschen nach einer Beziehung oder einer knisternden Affäre? Und wie redet „Frau“ mit „Mann“ darüber? Ist „Dirty Talk“ etwa die Sahne auf dem Kuchen der Begierde? Oder bereits die Gräte im Hals des Würgereflex, wenn morgens zum Kaffee der Prinz sich doch als Frosch herausstellt und nicht gehen will?

Antworten auf diese Fragen wird das Publikum am Samstag ab 19 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche (Bochumer Straße 115) erhalten. Karten ab 29 Euro gibt es an der Abendkasse oder im Netz unter: www.emschertainment.de.

