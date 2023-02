Lions-Club Buer lädt zum Benefizkonzert im Schloss Berge ein

Buer. Für das Schloss-Berge-Konzert hat der Lions-Club Gelsenkirchen-Buer erneut Chris Hopkins gewonnen. Der Erlös hilft dem Friedensdorf Oberhausen.

Vor der 25, damit dem „Silberjubiläum“ scheut Bernd J. Kaiser, aber die 250.000 Euro will er erreichen: Der Mentor der Schloss-Berge-Konzerte will nach der 23. Auflage am Freitag, 10. März, im Herrenhaus an der Adenauerallee seine Arbeit in jüngere Hände geben. Der Förderverein des Lions-Clubs Gelsenkirchen-Buer präsentiert das Konzert wie gewohnt als Benefiz-Veranstaltung für das Friedensdorf Oberhausen.

Bislang sind insgesamt 247.540 Euro für die Unterstützung zusammen gekommen. Damit ist Kaiser sehr zuversichtlich, die Grenze von 250.000 zu schaffen. Immerhin kamen 2022 bei den beiden Konzerten, einmal im Musiktheater mit Mitgliedern der Neuen Philharmonie Westfalen und als Rezitator Generalintendant Michael Schulz allein 8000 Euro, und beim zweiten mit Bodo Wartke in der Aula Löchterheide noch einmal 14.000 Euro zusammen. „Das war ein gutes Jahr“.

Beachtliche Bilanz der Hilfe des Lions-Clubs Buer

Nun ist er ist selbst neugierig auf den nächsten Abend mit dem renommierten Jazz-Musiker Chris Hopkins: „Wenn alles stimmt, was ich gehört habe, bringt er eine absolute Spitzengruppe mit.“ Gemeint sind „The Jazz Kangaroos“, bestehend aus George Washingmachine (Violine, Gesang), David Blenkhorn (Gitarre, Gesang), Mark Elton (Bas), und eben Chris Hopkins (Klavier und Saxophon).

Wieder wollen die Bueraner Lions mit Familienangehörigen und weiteren Unterstützern Finger Food für die Pause vorbereiten. „Anschließend bitten wir dann um Spenden in die Geigenkästen“, erinnert Kaiser, „dabei kommen meistens auch noch einmal über 1000 Euro zusammen“.

Mentor Bernd J. Kaiser will sich zurückziehen

„Damit sind wir ein verlässlicher Partner für das Friedensdorf in Oberhausen geworden. Auch durch die Corona-Schutzbestimmungen ist nur ein Konzert ausgefallen, die beiden Veranstaltungen pro Jahr stehen fest im Kalender“, fasst Kaiser zusammen. „Allerdings ist die Hilfe für das Friedensdorf immer noch nur ein kleiner Teil dessen, was dort wirklich gebraucht würde“, denn nur um den aktuellen Stand zu halten wären etwa 2,5 Millionen Euro nötig.

Auf dem Buerschen Weihnachtsmarkt haben die Lions außerdem selbst gebackene Plätzchen verkauft. Der Erlös von 2000 Euro geht an das von St. Georg betreute nachhaltige Projekt „Kleine Klamüser“. Und schließlich haben die Lions aus Buer Weihnachtspakete im Wert von gut 6000 Euro für Familien und Alleinstehende in teils schwierigen Lebensumständen gepackt und verteilt.

Karten für das Konzert am 10. März, 19.30 Uhr, im Graf-von-Limburg-Saal auf Schloss Berge, Adenauerallee 103, gibt es im Vorverkauf (25, ermäßigt 23 Euro) bei Böckmann Goldschmiede Buer, Ophofstraße 7, und in der Buchhandlung Junius, Sparkassenstraße 4, an der Abendkasse 30, ermäßigt 27 Euro. www.lions-buer.de

