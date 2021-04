Linke diskutiert auf Zoom über Corona-Auswirkungen für Arme

Gelsenkirchen. Die Linke Gelsenkirchen lädt am Freitag zu einer Online-Diskussion auf Zoom ein. Diskutiert wird über Corona und die Folgen für arme Menschen.

Die Linke in Gelsenkirchen möchte unbedingt einmal jene Menschen in den Fokus rücken, denen die aktuelle Corona-Politik der Bundesregierung am meisten Schaden zufügen würde: Und das seien die armen und von Armut bedrohten Menschen. Sie stehen im Mittelpunkt einer Online-Diskussion, die an diesem Freitag, 16. April, ab 18.30 auf der Videokonferenz-Plattform Zoom stattfinden wird.

Nach Einschätzung der Linken verschärft die Pandemie die soziale Spaltung der Gesellschaft und benachteiligt all jene, die schon vor der Krise wenig besaßen. Diskutiert werden soll auch darüber, wie eine Corona-Politik aussehen müsste, die diese Menschen nicht noch weiter abhängt. Zu Gast sein werden Inge Hannemann, Autorin des Buches „Die Hartz IV Diktatur“ und langjährige Kritikerin der Agenda 2010 Reformen, sowie ein Hartz-IV-Empfänger, der von seinen Erfahrungen in der Corona-Krise berichten wird.

Anmeldung zur Online-Diskussion erfolgt per E-Mail

„Das System Hartz IV spaltet die Gesellschaft, es zerstört die Zukunft von Kindern und verschärft die Lage derjenigen, die besonders betroffen sind von den Corona-Maßnahmen. Deswegen möchten wir insbesondere diese Menschen zu unserer Veranstaltung einladen“, sagt Linken-Kreissprecher Hartmut Hering. Alle Interessierten sind zur Teilnahme und zum Mitdiskutieren eingeladen. Die Zugangsdaten werden nach einer kurzen E-Mail an info@dielinke-gelsenkirchen.de verschickt.

„Es ist dringend notwendig, die besonders Benachteiligten der Krise einmal selbst zu Wort kommen zu lassen. Insbesondere in Gelsenkirchen spüren wir die Auswirkungen einer verfehlten Corona-Politik. Wir haben mehr arme Rentner, prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder Empfängerinnen von Hartz IV als andernorts“, kritisiert Hering.



