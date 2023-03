Lieferando: Diese Gelsenkirchener Pizzeria ist besonders gut

Gelsenkirchen. Lieferando hat die besten Restaurants gekürt. In Gelsenkirchen freut sich eine Pizzeria über die Auszeichnung – und kündigt Neuigkeiten an.

Für Inhaber Yusuf Carkit und sein Team hat sich „die viele Arbeit bis in die Nachtstunden“ ausgezahlt: Die „Pizzeria Bella Nora“ an der Cranger Straße 373 ist der Gewinner des Lieferando-Awards 2022 in Gelsenkirchen. Damit wird die Pizzeria in Erle auf der Online-Bestellplattform nun als das „beste Restaurant in Gelsenkirchen“ geführt.

Die „Pizzeria Bella Nora“ gibt es seit 1992 und wurde auch 2018 schon einmal ausgezeichnet, damals mit dem „Lieferheld-Award“. Kurz danach übernahm Carkit das kleine Restaurant und modernisierte es. Er habe zwar früher mal „Pizza-Taxi gefahren“, komme jedoch eigentlich aus der Logistik-Branche. Mit dem Wechsel in die Gastronomie habe er sich dann einen Traum erfüllt. „Das werde ich auch noch in 20 Jahren machen!“

„Pizzeria Bella Nora“ in Gelsenkirchen-Erle will sich vergrößern

Anfangs sei es mit der eigenen Pizzeria nicht ganz leicht gewesen, „aber seit zwei Jahren läuft es wieder sehr, sehr gut“, sagt der 31-Jährige. Offenbar so gut, dass die Pizzeria sich jetzt vergrößern möchte: „Aktuell haben wir bei uns Platz für sechs Personen, aber wir bauen jetzt aus, dann können hier 30 bis 35 Leute Platz nehmen“, sagt er. In etwa zwei Wochen soll es schon so weit sein.

Yusuf Carkit, Chef der „Pizzeria Bella Nora“ an der Cranger Straße, freut sich über den „Lieferando Award 2022“. Foto: Yusuf Carkit / Pizzeria Bella Nora

Das Erfolgsrezept des nun besten Gelsenkirchener Lieferando-Restaurants 2022? „Wir machen alles selber – von der Aioli über die Tomatensauce bis zum Hähnchen, das wir selbst frisch beim Metzger kaufen und zubereiten“, sagt Carkit. Auf Fertig- und Tiefkühlprodukte werde so weit wie möglich verzichtet. „Ich denke, das schmeckt den Leuten. Und es spricht sich offenbar herum.“

Die Gewinner des Lieferando-Awards werden anhand der Anzahl der Stimmabgaben der Kunden ermittelt. Diese konnten vom 14. November 2022 bis zum 31. Dezember 2022 online abstimmen. Neben den Städte-Gewinnern wurden Auszeichnungen wie „das innovativste Restaurant“, das „beste Veggie-Restaurant“, „der beste Newcomer“ oder „das beste Dessert-Restaurant“ verliehen. Die meisten Gewinner kommen aus Hamburg und Berlin.

