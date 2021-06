Ihre Kunst ist ab Sonntag, 27. Juni, im Domizil an der Bochumer Straße in Gelsenkirchen-Ückendorf zu sehen: (v. l.) Christian Hardick, Stephanie Albers, Heike Kinger, Ines Gauchel, Gerd Schneider und Barbara Ring. Die Ausstellung heißt „Let the Sunshine In“.