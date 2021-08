Lina Atfah lädt am Samstag, 7. August, ab 15 Uhr zu ihrer Lesung in die Gelsenkirchener „Werkstatt“.

Kultur & Literatur Lesungsdoppelpack am Samstag in der Bueraner „Werkstatt“

Gelsenkirchen. Zwei Lesungen stehen am Samstag, 7. August, in der „Werkstatt“ in Gelsenkirchen-Buer auf dem Programm: Lina Atfah und Anna Mayr sind zu Gast.

Gleich zwei Lesungen locken an diesem Samstag, 7. August, in die „Werkstatt“: Dort an der Hagenstraße in Buer können alle interessierten Besucherinnen und Besucher zunächst Lina Atfah und danach Anna Mayr kennen lernen und ihnen lauschen. Der Doppelpack wird im Rahmen des revierweit stattfindenden Festivals „Literatour 100“ angeboten, das allen Literaturfreunden an 26 Orten insgesamt 42 Veranstaltungen bietet.

2014 verließ die Autorin Syrien mit dem Ziel Deutschland

Ist in einer Familie aufgewachsen, die von Hartz IV lebte und arbeitet nun als Redakteurin bei der Wochenzeitung „Die Zeit“: Anna Mayr liest am 7. August in Gelsenkirchen-Buer. Foto: Anna Tiessen

Los geht es um 15 Uhr mit Lina Atfah, einer aus Syrien stammenden Lyrikerin, die mit „Das Buch der fehlenden Ankunft“ einen zweisprachigen Gedichtband veröffentlicht hat. Atfahs Gedichte gleichen laut Veranstalter „einem traumwandlerischen Tanz auf einer Rasierklinge“. Zu erleben ist ihre performative Kraft, wenn die Autorin zusammen mit Bozena Badura (Das Debüt) die Bühne der Werkstatt betritt.

Atfah wurde 1989 in Syrien geboren und studierte in Damaskus arabische Literatur. 2006 wurde sie beschuldigt, Gotteslästerung begangen und den Staat beleidigt zu haben. Nach mehreren Drohungen der Sicherheitsbehörden erhielt sie 2014 die Erlaubnis, das Land zu verlassen und kam über den Libanon nach Deutschland. Eintritt: fünf Euro, ermäßigt: drei.

Anna Mayr wuchs im Ruhrgebiet auf

Für die zweite Lesung kommt Anna Mayr nach Gelsenkirchen. Faul, ungebildet, desinteressiert: Als Kind zweier Langzeitarbeitsloser weiß die Autorin, wie falsch solche Vorurteile sind – was sie nicht davor schützte, dass ein Leben mit Hartz IV immer auch mit Geldsorgen verbunden ist und dem Gefühl, nicht dazuzugehören.

Mayr, geboren im Ruhrgebiet, studierte Geografie und Literatur, schrieb für eine Boulevardzeitung und arbeitete dann als Deutschlehrerin. Heute ist sie Redakteurin im Politik-Ressort der Zeit. Beginn: 17 Uhr. Eintritt: acht Euro, ermäßigt fünf.

Reservierung für beide Lesungen per E-Mail an: info@werkstatt-ev.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen