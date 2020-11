Lesen als Freizeitbeschäftigung - Buch-Tipps für den Winter

Wenn Museen und Theater, Galerien, Konzertsäle und Opernhäuser ihre Pforten schließen müssen, dann bleibt den Menschen, die Kultur lieben und ohne sie nicht sein mögen, immer noch eines: das Lesen. „Und das hat tatsächlich in diesen Corona-Zeiten zugenommen“, bestätigt Buchhändlerin Sabine Piechaczek. „Dass das Lesen ein echtes Freizeitvergnügen ist, haben einige Menschen ganz neu für sich entdeckt.“

Auch für die Chefin des Buchladens und ihre Mitarbeiter gilt: „Corona nimmt uns viel von dem, was lebens- und liebenswert ist. Wie gut, dass es Bücher gibt.“ Um die Orientierung in dem großen Angebot an herbstlichen Neuerscheinungen zu erleichtern, lädt Piechaczek traditionell zur Veranstaltung „Lesenswert“ in die Räume an der Sparkassenstraße ein.

Da das in diesen Pandemiezeiten nicht geht, gibt’s die persönlichen Tipps des Teams nun auf dem Papier und als Buchauslage in den Schaufenstern. Darunter spannende und entspannende, informative und inspirierende Lektüre.

Aufregende Familiensaga rund um Geheimnisse, Verstrickungen und Zerwürfnisse

Buchhändlerin Ute Deelmann zum Beispiel empfiehlt den Roman „ Brennendes Licht “ von Volker Weidermann. Er lädt ein zu einer aufregenden Begegnung mit großen Gestalten der deutschen Literaturgeschichte wie Anna Seghers.

Info Die Gelsenkirchen Buchhandlung Junius an der Sparkassenstraße 4 besteht bereits seit 82 Jahren. Mit Online-Angeboten und mit Lieferungen direkt bis an die Haustür ist der Laden selbst durch die Lockdown-Phase im Frühjahr relativ gut durchgekommen. In diesem Jahr gehört die Gelsenkirchener Buchhandlung zu den Gewinnern des Deutschen Buchhandlungspreises.

Der historisch interessierten Leserschaft empfiehlt Bettina Edeler den Roman „ Die Unverhofften “ von Christoph Nußbaumeder: „Es geht in dieser Familiengeschichte nicht nur um Liebe und Zerwürfnisse, Geheimnisse und Verstrickungen, sondern auch um die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts.“

In die Zeit nach der Klimakatastrophe entführt das Buch „ Cryptos “ von Autorin Ursula Poznanski. Buchhändlerin Beate Hillmann empfiehlt diesen Roman als spannendes Beispiel für eine mögliche Zukunft der Menschheit vor allem einer jungen Leserschaft ab 14 Jahren.

Wo ein Fluss völlig verrückte Dorfgeschichten erzählt

Heike Krallmann aus dem Junius-Team begeistert das Buch „ Was der Fluss erzählt “ von Diana Setterfield, das im viktorianischen England angesiedelt ist und Schicksale aus einem kleinen Dorf erzählt. Krallmann: „Ein zauberhafter Roman, märchenhaft, versponnen und wunderbar, um einfach abzutauchen.“

Peter Wöhrl legt der Leserschaft den Roman „ Das Flüstern der Bäume “ von Michael Christie ans Herz: „Diese kanadische Familiensaga ist großes Kino, farbenprächtig, mitreißend, bewegend.“

Ein aufregend verstörendes Buch empfiehlt Christel Würthen mit „ Hotel der Schlaflosen “ von Ralf Rothmann: „Das sind Geschichten, die Angst und Schrecken verbreiten, aber auf eine meisterliche Weise.“

Menschen erinnern sich in „Und auf einmal diese Stille“ an den 11. September in New York

Andrea Reichelts Tipp lautet: „ Und auf einmal diese Stille “ von Garrett M. Graff. Der Band arbeitet die Erlebnisse von Menschen auf, die am 9. September 2001 in New York beim Angriff auf das World Trade Center dabei waren: „Es sind hochspannende Berichte ganz normaler Menschen, erschütternd und eindringlich.“

Ein Buch über Glück, Liebe und Sehnsucht begeistert Wolfgang Piechaczek. Es ist das literarische Debüt des Musikers Hubert von Goisern mit dem Titel „ Flüchtig “.

Wie Autorin Elke Heidenreich sich mit einem Geschichtenbuch fürs Lesen stark macht

Sabine Piechaczek empfiehlt ein Geschichtenbuch, das gleichzeitig schmunzeln lässt und nachdenklich macht, Elke Heidenreichs „ Männer in Kamelhaarmänteln “. Anhand von Kleidungsstücken begibt sich die prominente Autorin auf eine Reise durch ihr Leben: „Eine originelle Autobiografie einer Frau, die sich wie kaum eine andere stark für das Medium Buch macht.“

Fürs Lesen stark machen, das wollen auch die Lesetipps der Buchexperten.