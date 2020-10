Leitungswechsel in der WAZ-Lokalredaktion Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Leitungswechsel an der Ahstraße: Sinan Sat übernimmt die Redaktionsleitung der WAZ Gelsenkirchen/Buer und wird Nachfolger von Steffen Gaux.

Nach dreieinhalb Jahren steht ein Leitungswechsel in der Gelsenkirchener Lokalredaktion an. Steffen Gaux, 42, hat die Redaktionsleitung der Gelsenkirchener WAZ aus persönlichen Gründen abgegeben. Sein Nachfolger ist ein gebürtiger und leidenschaftlicher Gelsenkirchener: Sinan Sat, 32 Jahre alt, hat zum 1. Oktober seine neue Stelle und die Nachfolge angetreten. Steffen Gaux wird der WAZ an anderer Stelle erhalten bleiben und weiterhin redaktionell für den Verlag arbeiten.

Die Print- und Online-Berichterstattung der WAZ hat Steffen Gaux in seiner Zeit als Lokalchef vorangetrieben – mit wachem Blick für die Entwicklungen von Scholven bis Rotthausen, mit Gespür für lesernahe Themen, mit klarer Bewertung politischer Entwicklungen und deutlicher Positionierung gegen die zunehmende inhaltliche und sprachliche Verrohung von Rechtspopulisten.

Steffen Gaux behält Gelsenkirchen im Blick

„In Gelsenkirchen leben viele tolle Menschen. Ich mag diese Stadt. Sie ist so viel besser als ihr Ruf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich überall besser leben lässt als hier“, spielt er auf die lokal immer wieder leidenschaftlich geführte Ranking-Diskussion und die letzten Plätze für Gelsenkirchen an. Die Entwicklung Gelsenkirchens wird der Dorstener künftig aus der Zuschauerrolle „mit großem Interesse“ weiter verfolgen. Mittendrin lebt und arbeitet Sinan Sat, der nur einen Steinwurf von der Redaktion entfernt geboren wurde und im unmittelbaren Umfeld aufgewachsen ist. Der 32-Jährige ist seit zwölf Jahren bei der WAZ. 2008 fing er als Freier Mitarbeiter in der Lokalredaktion Duisburg an, vier Jahre später ging er von dort aus ins Volontariat und fortan auf Reise durch den Verlag.

Sinan Sat ist Gelsenkirchener durch und durch

Ab 2014 arbeitete Sat als Online-Redakteur in verschiedenen Stationen, ehe er zunächst als stellvertretender Redaktionsleiter zurück nach Duisburg ging. Vor seinem Wechsel in seine Heimatstadt arbeitete der Sohn türkischer Einwanderer zuletzt als stellvertretender Redaktionsleiter in der Lokalredaktion Essen. „Jetzt“, sagt Sinan Sat, „bin ich Zuhause angekommen.“

Sein ausgeprägter Lokalpatriotismus verkläre aber nicht seinen Blick auf die Stadt, sagt Sat. „Gelsenkirchen ist Heimat. Gerade deshalb gilt es genau und kritisch drauf zu schauen, wie sich unsere Stadtgesellschaft entwickelt und was die Verantwortungsträger darauf antworten. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe.“

