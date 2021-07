Leichte Entspannung auf dem Gelsenkirchen Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen entspannt sich leicht. Die Zahl der Arbeitsstellen nähert sich dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei 14,9 Prozent.

Leichte Entspannung registriert die Agentur für Arbeit auf dem Gelsenkirchener Arbeitsmarkt. Im Juli waren 19.634 Menschen arbeitslos gemeldet, 153 mehr als im Vormonat (+0,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkt auf 14,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die Arbeitslosigkeit hier um 1230 Personen abgenommen (-5,9 Prozent).

Zahl der freien Arbeitsstellen erreicht fast wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie

„Auch wenn die Arbeitslosenquote leicht nach oben gegangen ist, gibt es mehrere Faktoren, die zeigen, dass mit den Lockerungen auch die Konjunktur wieder anspringt“, urteilte Valeska Hurraß, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. So habe die Anzahl der neu eingegangenen Arbeitsstellen fast wieder das Niveau vom Juli 2019, also vor Corona, erreicht.

Ein weiteres Indiz für den positiven Trend sei die Zahl der arbeitslosen Menschen, die eine neue Beschäftigung gefunden haben. „Es handelt sich um den besten Wert seit 2018“, so Hurraß weiter. „Daran ist erkennbar, dass die Unternehmen, seit sie sich nicht mehr in Kurzarbeit befinden, wieder einstellen.“

Sieben Gelsenkirchener Betriebe melden Kurzarbeit im Juli, im Januar waren es 881

Unternehmen aus Gelsenkirchen meldeten der Agentur im Juli insgesamt 521 neue freie Stellen. Das waren 122 mehr als im Vormonat und 147 mehr als im Juli 2020. Nachgefragt waren vor allem Kräfte aus den Berufsbereichen „Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit“ gefolgt von „Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung“, sowie „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“. Der aktuelle Bestand an offenen Stellen beläuft sich auf 1611 Vakanzen, ein Plus von 32 Stellen gegenüber Juni.

Kurzarbeit im Juli haben sieben Gelsenkirchener Betriebe (-36 zum Vormonat) für 106 Beschäftigte (173 weniger als im Vormonat) angezeigt. Wie viele die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Somit liegen aktuell die realisierten Kurzarbeiterzahlen für Januar vor. Danach befanden sich in Gelsenkirchen 881 Betriebe (+104 zu Dezember) in Kurzarbeit, davon waren 10.713 Mitarbeiter/innen (+2222 zu Dezember) betroffen.

Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Im Juli waren 1814 Frauen und Männer im Alter von unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet (+6,7 Prozent). Das waren 239 weniger als im Juli 2020 (-11,6 Prozent).

