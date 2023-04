Leiche in Gelsenkirchen-Heßler gefunden: Ermittlungen laufen

In Gelsenkirchen wurde auf einem Betriebsgelände die Leiche eines Mannes gefunden. Die Ermittlungen, auch zur Identität des Toten, dauern an.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, haben Mitarbeiter einer Firma in Heßler bereits am Montag, 17. April, die Leiche eines toten Mannes auf einem Betriebsgelände an der Grothusstraße gefunden. Ein Fremdverschulden könne nach bisherigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen, auch zur Identität des Toten, dauern an.

