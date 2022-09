Lecker wie bei Mama: Diesen Mittagstisch hat nur Ückendorf

„Die Julia im Quartier“: Julia Jakobs hat sich mit ihrem Mittagstisch einen Traum erfüllt – in Gelsenkirchen-Ückendorf bietet die Köchin Hausmannskost in moderner Version.

„Schon vor der Corona-Pandemie kam die Idee. Ich habe schon immer gerne für Freunde und Verwandte gekocht“, sagt Julia Jakobs. Erst in diesem Jahr konnte die gelernte Köchin, die seit 14 Jahren mit verschiedenen Zutaten experimentiert, ihren Traum in die Realität umsetzen. Anfang Juni eröffnete die Mutter von drei Kindern ihren Gastrobetrieb an der Bochumer Straße 136 in Gelsenkirchen-Ückendorf. Dort bietet sie fast täglich frisch gekochte Mittagstische an. Zudem lässt sich ihre Kochkunst live erleben und als Catering buchen. Heute sagt sie: „Kochen ist meine Leidenschaft.“

Anfangs bestand ihr Plan darin, von zuhause aus zu kochen. Aufgrund der Pandemie-Situation verwarf sie ihn schnell. Im vergangenen Jahr wurde sie dann auf das Kreativquartier in Ückendorf aufmerksam. Von der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) erhielt die 34-Jährige die Zusage für den neuen Standort. „Ich wollte unbedingt einen Raum, in dem ich eine Küche habe“, sagt sie. Herd, Backofen und Co. sind nun im hinteren Bereich ständig in Gebrauch.

Das Essen kann abgeholt oder direkt vor Ort verzehrt werden. Im vorderen Bereich der 49 Quadratmeter hat die gebürtige Gelsenkirchenerin mehrere Stehtische mit Barhockern platziert. Ihr neues Konzept ist Hausmannskost in moderner Version. Neben einem fleischhaltigen Menü bietet sie jeweils ein veganes an. „Ich habe schnell festgestellt, dass sich viele der jungen Leute im Stadtteil vegan ernähren“, so Jakobs, die teils Unterstützung aus ihrem familiären Umfeld erhält.

Was gekocht wird, entscheidet sie nach Saison, Wetter und danach, worauf sie Lust hat. Jeden Sonntag veröffentlicht sie über Instagram und Facebook einen Speiseplan, der über die Wochenangebote informiert. Viele der Rezepte hat sie im Kopf. Hin und wieder lässt sie sich zudem durch Soziale Medien inspirieren.

Aber auch Kundenwünsche helfen ihr bei der Auswahl. „Meist koche ich wie bei Mama, nur leicht abgewandelt für eine andere Generation. Aktuell freue ich mich sehr auf den Herbst und die deftige Küche“, sagt sie. Ein Teil ihrer Zutaten ist direkt aus der Region. So bestellt sie Backwaren beispielsweise bei einem türkischen Bäcker aus der Nachbarschaft. Sie achtet ebenfalls auf Nachhaltigkeit. Serviert werden die Speisen in Schraubgläsern oder Bio-Einweggeschirr. Preislich liegt ein Gericht bei fünf bis acht Euro.

Firmen, Vereine und Privatpersonen können die 34-Jährige mit ihrem Handwerk auch für Events buchen. Sie bietet Live-Cooking sowie einen Catering-Bringservice an. Anfragen sollten jedoch drei bis vier Wochen vorab eingehen. Geöffnet hat „Die Julia“ von Montag bis Donnerstag, 11 bis 15.30 Uhr. Freitags lädt Julia Jakobs zwischen 18 und 22 Uhr zum Speisen ein. Bei Veranstaltungen gibt es auch mal längere Öffnungszeiten. Telefonisch ist die Köchin erreichbar unter 0176-99032950.

