Lebenshilfe Gelsenkirchen bietet Absolventen Perspektive

Interesse an einem Freiwilligen Sozialen Jahr? Die Lebenshilfe Gelsenkirchen sucht junge Menschen als Schulassistenz.

Gelsenkirchen. Wer als Gelsenkirchener Schul-Absolvent wegen Corona ohne Beschäftigung da steht, dem bietet die Lebenshilfe die Chance auf ein FSJ.

Die Corona-Pandemie hat Gelsenkirchens frisch gebackene Schul-Absolventen kalt erwischt, geplante Praktika oder der Ausbildungs- und Studienstart fallen ins Wasser bzw. verschieben sich. Was also tun? Einen Ausweg bietet die Lebenshilfe Gelsenkirchen an, die für ein Freiwilliges Soziales Jahr als Schulassistenz wirbt.

Unter dem Motto „Das Leben muss ja weitergehen“ sucht die Lebenshilfe 16- bis 26-Jährige, die ihre Persönlichkeit weiter entwickeln wollen, gerne mit Menschen arbeiten oder einfach Zeit überbrücken möchten. Zu den Hauptaufgaben des FSJ gehört die Begleitung von körperlich und/oder geistig beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen während der Schulzeit an Förder- und Regelschulen.

Aber auch Seminare und Schulungen stehen auf dem Programm, um sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln – etwa mit pädagogischen Inhalten. Die Bewerbung geht mit Lebenslauf und einem kurzen Anschreiben an das Lebenshilfe Center (Cranger Straße 6, 45894 Gelsenkirchen) oder per E-Mail an post@lebenshilfecenter.de.