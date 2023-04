Züge gestoppt „Lebensgefahr“: Kinder auf Zuggleisen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Polizisten entdeckten einen neun- und einen elfjährigen Jungen im Gleisbett des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs. Die Strecke wurde deshalb gesperrt

In Lebensgefahr begaben sich am Freitagmorgen zwei Kinder im Gelsenkirchener Hauptbahnhof, als sie um 5.30 Uhr über einen Bahnsteig ins Gleisbett hinunterkletterten. Aufmerksame Bundespolizisten beobachteten die zwei Jungen (9, 11) dabei über die Überwachungskameras und veranlassten umgehend die Sperrung der Strecke.

Anschließend machten sich die Polizisten sofort auf den Weg zu den Gleisen, wo sie die beiden Brüder in Sicherheit brachten. Auf Nachfrage erklärten die Kinder, dass sie schauen wollten, „was dort so herumliegt“.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die 9- und 11-jährigen Jungen wurden in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht, bis wenig später die Großmutter der Kinder auf der Wache erschien. In der Zwischenzeit erklärten die Einsatzkräfte den Kindern eindringlich, in welche Lebensgefahr sie sich begeben haben.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, „dass es leider den Meisten nicht bewusst ist, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus“.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen