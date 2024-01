Lebensgefahr: Fieberhafte Suche der Polizei nach diesem Mann

Gelsenkirchen Ein Gelsenkirchener ist aus einem Heim verschwunden. Er ist krank, draußen ist es eiskalt - Lebensgefahr. So sieht der Vermisste aus.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht dringend nach dem 55 Jahre alten Gelsenkirchener Armin G.. Der Mann wohnt aufgrund einer dauerhaften Erkrankung in einer Senioreneinrichtung in Buer. Von dort ist er am vergangenen Sonntag, 7. Januar, zu seiner alten Wohnanschrift in Ückendorf gefahren.

55-jähriger Gelsenkirchener hinterlässt an seinem früheren Zuhause in Ückendorf diese alarmierende Nachricht

Die Gelsenkirchener Polizei sucht Armin G. (Bild). Der Gelsenkirchener verschwand aus einem Heim, er ist krank. Bei der Eiseskälte besteht Lebensgefahr für ihn. Foto: Polizei Gelsenkirchen / WAZ

Daheim hinterließ er eine Nachricht, dass er nicht mehr leben wolle. Seitdem ist der Mann nicht mehr gesehen worden und alle bisherigen, sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Aufgrund der kalten Witterung besteht eine unmittelbare Lebensgefahr.

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, wiegt rund 65 Kilogramm, hat kurze, graue Haare, grüne Augen und trägt eine Brille. Sein Äußeres ist sehr gepflegt. Bei seinem Weggang trug er blaue Jeans, eine blaue Jacke und einen weiß-blau gestreifter Pullover. Auf diesem älteren Foto mit mehr Details ist der Vermisste noch deutlich korpulenter.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann gesehen haben. Insbesondere im Bereich Ückendorf rund um den Bereich Hohenfriedberger Straße/Almastrasse.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Dies war hier der Fall.

Wenn Sie selbst unter oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen: 0800 1110 111, 0800 1110 222 oder auf www.telefonseelsorge.de.

