Was vor Corona möglich war in Sachen „Lebendiger Adventskalender“ der Liebfrauen-Gemeinde in Gelsenkirchen-Beckhausen – hier ein Foto von 2018 –, wird 2020 so nicht stattfinden können. Die Initiatoren der Aktion haben sich aber eine coronakonforme Alternative einfallen lassen.

Ökumene in Beckhausen Lebendiger Adventskalender erhält neue Impulse in der Kirche

Gelsenkirchen-Beckhausen. Gelsenkirchener Liebfrauen-Gemeinde lädt zu Andachten ein. Interessierte können gestaltete Fenster beim Spaziergang und online bewundern.

„Wir folgen EINEM Stern“: Unter diesem Leitwort machen sich Gläubige in Beckhausen ab Dienstag, 1. Dezember, auf den Weg Richtung Weihnachten: Im Coronajahr wird der „lebendige Adventskalender“, zu dem die katholische Liebfrauen-Gemeinde in ökumenischer Verbundenheit bereits zum siebten Mal alle Interessierten einlädt, zwar ohne das beliebte gemütliche Beisammensein vor adventlich gestalteten Fenstern stattfinden. „Aber wir wollen diese liebgewordene Tradition nicht ausfallen lassen“, betont Mit-Initiator Bernd Steinrötter, Pastor der St.-Hippolytus-Pfarrei, zu der Liebfrauen gehört.

Jeden Mittwoch, 18 Uhr, laden die Akteure nun zu einem Adventsfenster-Impuls in die Liebfrauenkirche an der Horster Straße in Beckhausen ein – unter Wahrung der Corona-Auflagen, versteht sich: mit Maske, Abstand und Desinfektionsmöglichkeiten. Den Abschluss bilden die Gottesdienste am Montag und Dienstag, 21./22. Dezember, jeweils 18 Uhr, in der evangelischen Christuskirche, Kleine Bergstraße 1.

Fotos von besonders geschmückten Gelsenkirchener Adventsfenstern auf der Homepage

Darüber hinaus werden auf der Homepage der Pfarrei (www.hippolytus.de) und auf Facebook Fotos von Adventsfenstern gezeigt, die Privatleute aus Beckhausen und Sutum liebevoll geschmückt haben. Interessierte können sie sich auch im Original zu einem selbst gewählten Zeitpunkt bei einem Spaziergang anschauen – die Einstimmung auf Weihnachten ist bis zu den Feiertagen zu sehen.

Wer mag, kann sich jetzt noch an der Aktion beteiligen. Anmeldungen und Anfragen sind per Mail möglich (adventsfenster2020@hippolytus.de).