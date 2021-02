Leben an der WH: Studium als Hauptberuf mit Minijob nebenbei

Viele der Studenten an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen haben neben dem Studium einen Minijob, um ihr Leben zu finanzieren.

Gelsenkirchen. Viele Studenten der Gelsenkirchener WH arbeiten nebenbei. Was treibt sie an? Wie klappt es mit der Belastung? Wir haben zwei von ihnen getroffen.

Annica Scheper ist froh: Sie hat neben ihrem Studium endlich einen Job ergattert. Im „Hauptberuf“ studiert sie an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen Journalismus und PR (JPR) und hat nebenbei drei Monate lang nach einem Zusatzverdienst gesucht. Sie durchforstet Portale wie Indeed, StepStone, Google for Jobs und eBay Kleinanzeigen, hört sich um und scheibt auch Firmen direkt an. Endlich wird sie bei Ebay fündig: Eine Post- und Lottofiliale in Gelsenkirchen hat genau das richtige Angebot.

Gelsenkirchener Studenten: Im Hauptberuf Studium, der Minijob als Nebenerwerb

„Meine Arbeit ist nah und persönlich, die Tätigkeiten sind unkompliziert und die Zeiten passen super“, freut sich die 22-Jährige.Drei Stunden täglich ist sie in ihrem Nebenjob nach der Einarbeitung nun zuständig für die Post, den Lotto und Tabakwarenverkauf, sie sortiert Pakete und gibt sie aus. Insgesamt übernimmt Annica viel Verantwortung: Am Ende ihrer Schicht zählt sie die Kasse und schließt das Geschäft ab.

Annica Scheper hat einen Nebenjob in einer Post- und Lottofiliale bekommen. Die Studentin der Gelsenkirchener WH ist zufrieden dort – und kann Studium und Arbeit gut vereinbaren. Foto: Aylin Jezfeld

Das alles macht Spaß und ist doch dabei gleichzeitig eine Herausforderung neben dem Studium als Hauptaufgabe. „Ich habe aktuell vormittags Uni, nachmittags Arbeit. Die Vorlesungen erfordern zusätzlich Arbeit zu Hause. Das ist nur spät abends oder am Wochenende möglich“. Dennoch schafft die 22-Jährige, Studium und Nebenjob in ihren Alltag zu integrieren.

Der 27-jährige JPR-Student Lukas kennt den Einsatz in Minijobs

Das muss auch Lukas Brückner, ebenfalls JPR-Student, immer wieder stemmen. Er kennt den Einsatz in Minijobs, hat schon auf einer Baustelle gearbeitet, Flaschen ausgeliefert oder auch den ganzen Tag Zahlen in einen Computer getippt. Aktuell arbeitet der 27-Jährige neben seinem Studium als Pförtner im Haus Heege. Dieses Angebot hat er mehr zufällig bei der Asta-Jobbörse entdeckt, denn auch die Studierendenvertretung der Hochschule in Gelsenkirchen ist Anlaufstelle auf der Suche nach einer Nebenbeschäftigung.

Lukas Brückner übernimmt die Nacht und Wochenendschichten in der Jugendherberge, denn sein Studium soll dadurch nicht leiden. Er hat Glück: Wenn nicht viel los ist, nutzt er die Zeit, um für die Uni zu lernen. „Das war für mich der ausschlaggebende Grund, warum ich mich für den Job entschieden habe“. Lukas schätzt es sehr, dass sein Arbeitgeber ihn unterstützt. „Mein Chef hat mir nach Absprache den kompletten Dezember freigegeben, obwohl ich erst im November angefangen habe“.

Den richtigen Studenten-Job zu finden – gar nicht so einfach

Lukas Brückner arbeitet neben dem Studium an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen in einer Jugendherberge. Wenn nicht viel los ist, kommt er dort neben der Arbeit auch zum Lernen. Foto: Aylin Jezfeld

Das klappt also gut, aber sobald es geht, wünscht sich Lukas einen Job, in dem er noch mehr Erfahrungen für seinen Studiengang Journalismus PR sammeln kann.

Den richtigen Job zu finden ist nicht einfach. Eine Anlaufstelle wäre die Minijob-Zentrale. Sie ist die deutschlandweit zuständige Einzugs- und Meldestelle für alle geringfügigen Beschäftigungen. Die Zentrale bietet eine kostenlose Plattform zum Suchen und Anbieten. Auf ihrer Internetseite minijob-zentrale.de klärt sie alle Fragen um das Thema.

„Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf Minijobs“, so Heike Schmidt von der Minijobzentrale. Für den Standort Gelsenkirchen gibt es vom 31. März bis 30. September 16.105 geringfügig entlohnte Beschäftigte in der Altersklasse 19 bis 34. Im Zeitraum 31. März bis 30. Juni sind 1284 Minijobs weggebrochen. Bis zum September gibt es wieder einen leichten Anstieg um 250 Minijobber.

An der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen werden auch angehende Journalisten ausgebildet. Zum Studiengang „Journalismus & PR“ gehört als Wahlfach das Ressort Lokales. In diesem Wintersemester haben dort 13 Studierende einen Blick auf Gelsenkirchen geworfen und ihre Geschichten aus und über die Stadt erzählt. Einige von ihnen sind hier selber zuhause, andere haben am Hochschul-Standort für die Ausbildung eine neue Heimat gefunden. Die WAZ hat das Projekt als Kooperationspartner begleitet und stellt vor, was junge Menschen entdeckt haben, was sie bewegt.

